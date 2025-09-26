  • Megjelenítés
Orosz gépek lelövésére készül a NATO, Lavrov szerint háborúban állunk - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken
Orosz gépek lelövésére készül a NATO, Lavrov szerint háborúban állunk - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken

A NATO több platformon, közvetetten és közvetlenül is figyelmeztette Oroszországot: ha folytatják a légtérsértéseket, a szövetség le fogja lőni az orosz repülőgépeket. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról beszélt: Moszkva már most is háborúban áll a NATO-val, Ukrajnán keresztül. Donald Trump amerikai elnök tegnap ismét papírtigrisnek nevezte Oroszországot. A fronton Kupjanszk egyre rosszabb helyzetben van: a harkivi várost utcáról utcára foglalják el az orosz katonák. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.
Megtámadták Oroszországot: riasztották a védelmi erőket

Jelentést adott ki az orosz TASZSZ, melyben az olvasható, hogy az ukrajnai határ menti Rosztov megyében légvédelmi riasztás volt, mivel az ukrán haderő támadást indított Oroszország területe ellen.

Megtámadták Oroszországot: riasztották a védelmi erőket
Orosz gépek lelövésére készül a NATO, Lavrov szerint háborúban állunk - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images

Össztűz alá került Magyarország az orosz energia miatt – kritikus évek jönnek

Egyre nehezebb helyzetben van a magyar kormány: az unió után most már az amerikai vezetés is nyomás alá helyezte Magyarországot az orosz energia ügyében. Úgy néz ki, hogy hazánk olyan kényszerhelyzetbe kerülhet a következő 2-3 évben, amiben már nem saját maga fogja eldönteni, hogy milyen energiaforrásokra építi az ellátását. Ezért most megnéztük, hogy a llevlás okozhat-e ellátásbiztonsági problémát valamint azt is, hogy ez milyen hatással lenne az árakra.

Tovább a cikkhez
Össztűz alá került Magyarország az orosz energia miatt – kritikus évek jönnek

