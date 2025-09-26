Megtámadták Oroszországot: riasztották a védelmi erőket
Jelentést adott ki az orosz TASZSZ, melyben az olvasható, hogy az ukrajnai határ menti Rosztov megyében légvédelmi riasztás volt, mivel az ukrán haderő támadást indított Oroszország területe ellen.
Orosz gépek lelövésére készül a NATO, Lavrov szerint háborúban állunk - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.
Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images
Össztűz alá került Magyarország az orosz energia miatt – kritikus évek jönnek
Egyre nehezebb helyzetben van a magyar kormány: az unió után most már az amerikai vezetés is nyomás alá helyezte Magyarországot az orosz energia ügyében. Úgy néz ki, hogy hazánk olyan kényszerhelyzetbe kerülhet a következő 2-3 évben, amiben már nem saját maga fogja eldönteni, hogy milyen energiaforrásokra építi az ellátását. Ezért most megnéztük, hogy a llevlás okozhat-e ellátásbiztonsági problémát valamint azt is, hogy ez milyen hatással lenne az árakra.
Súlyos károkat okozott a Jaguar Land Rover elleni kibertámadás, megkezdődött az újraindítás
A beszállítók közül többen is tönkremehetnek.
Bankbarát szabályozásra készülnek a Trump által kinevezett felügyeleti vezetők
Hónapokon belül kiderülnek az új tőkekövetelmények részletei.
Figyelmeztetnek: ha Trump ezt tényleg meglépheti, borul az amerikai gazdaság alappillére
Történelmi döntés készül.
Nincs tovább: Amerika lesújt Szerbiára, mennek a szankciók
Már csak ez hiányzott.
Megjelent a pénzügyi központok listája: New York az első, Budapest a száztizenötödik
London pedig már majdnem visszaelőzte az amerikai nagyvárost.
Ez már súlyos: leállítja Oroszország az üzemanyag kivitelét
A Krímben a legsúlyosabb a benzin- és dízelhiány.
Lesajnáló véleményt mondott Donald Trump Oroszországról
"Keményen bombáznak, szinte semmi területet nem szereznek."
Három évre bezárják Budapest ikonikus fürdőjét
Csak jövőre kezdődik meg a felújítás.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Zsiday Viktor: A közgazdászok az elmúlt 5 világválságból 9-et megjósoltak
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell d
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?