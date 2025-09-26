Oroszország mozgolódik: MiG-29-esek érkeztek a világ egyik legfeszültebb térségébe

A lap azt írja Abolfazl Zohrevand iráni biztonsági testületi tag beszámolójára hivatkozva, hogy Teherán MiG-29-es vadászbombázókat kapott Moszkvától, átmeneti megoldásként, amíg a korábban megrendelt Szu-35-ös vadászbombázók meg nem érkeznek.

A gépek már megérkeztek, jelenleg a sirázi légitámaszponton állomásoznak.

Zohrevand arra is kitért, hogy Irán Sz-400-as orosz légvédelmi rakétarendszereket is vásárolt, illetve beszerzett HQ-9-es légvédelmi rendszereket is Kínától.

