Oroszország mozgolódik: MiG-29-esek érkeztek a világ egyik legfeszültebb térségébe
Oroszország mozgolódik: MiG-29-esek érkeztek a világ egyik legfeszültebb térségébe

MiG-29-es vadászbombázókat adott át Iránnak Oroszország, hamarosan további fegyverek, légvédelmi rendszerek érkeznek – adta hírül az Iran International.

A lap azt írja Abolfazl Zohrevand iráni biztonsági testületi tag beszámolójára hivatkozva, hogy Teherán MiG-29-es vadászbombázókat kapott Moszkvától, átmeneti megoldásként, amíg a korábban megrendelt Szu-35-ös vadászbombázók meg nem érkeznek.

A gépek már megérkeztek, jelenleg a sirázi légitámaszponton állomásoznak.

Zohrevand arra is kitért, hogy Irán Sz-400-as orosz légvédelmi rakétarendszereket is vásárolt, illetve beszerzett HQ-9-es légvédelmi rendszereket is Kínától.

Az iráni Szu-35-ös beszerzéséről itt írtunk részletesen:

Saját szövetségese túrja ki az oroszokat az egyik legzsírosabb fegyverbizniszből

