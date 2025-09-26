  • Megjelenítés
Reagált Moszkva: nincs semmilyen titkos NATO-ultimátum, teljes kitaláció a tárgyalás
Reagált Moszkva: nincs semmilyen titkos NATO-ultimátum, teljes kitaláció a tárgyalás

Teljes kitalációnak nevezte Oroszország külügyi szóvivője, Marja Zaharova a Bloomberg tegnapi sztoriját, melyben azt írták, hogy egy diszkrét diplomáciai találkozón figyelmeztette Moszkvát három európai NATO-tagállam arra, hogy a legközelebbi légtérsértéskor tüzet fognak nyitni.

Láttam ezt, nem értem, miről van szó. Nekem úgy tűnik, ez megint ennek a bizonyos nyugati hírügynökségnek a kitalációja. Ha legalább tudnám, milyen találkozóról van szó, tudnám, miről fantáziálnak. De jelenleg ezt lehetetlen kommentálni”

– fogalmazott a szóvivő.

Hozzátette:

szerinte „agresszív, russzofób és abnormális” a cikkben említett retorika Oroszországgal szemben.

A Bloomberg tegnap írta meg: úgy tudják, volt egy különleges találkozó Moszkvában, mely során brit, francia és német diplomaták explicit megvádolták Oroszországot azzal, hogy szándékosan sértették meg több ízben NATO-országok légterét.

A találkozó során az európai tisztviselők

nyíltan megkérték Oroszországot arra, hogy hagyjon fel a légtérsértésekkel, mert ha nem teszik, a „NATO készen áll arra, hogy lelője az orosz repülőgépeket”.

Erről egyébként több NATO-vezető is beszélt a napokban: Donald Tusk lengyel miniszterelnök tett ilyen bejelentést, Donald Trump amerikai elnök pedig arról beszélt, hogy támogatja az elképzelést.

Orosz gépek lelövésére készül a NATO, Lavrov szerint háborúban állunk - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

