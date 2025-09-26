  • Megjelenítés
Reagált Zelenszkij kijelentésére a Honvédelmi Minisztérium: nem történt drónrepülés
Reagált Zelenszkij kijelentésére a Honvédelmi Minisztérium: nem történt drónrepülés

Portfolio
Nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen – közölte a Honvédelmi Minisztérium pénteken az MTI-vel.

Azt írták: a sajtóban is megjelent,

magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást.

Hozzátették: az ukrán féltől sem kaptak ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állnak velük.

Megjegyezték: a magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét.

Magyarországon október közepéig tart az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül. A gyakorlatról nemcsak a NATO-szövetségeseink kapnak folyamatosan tájékoztatást, hanem az ukrán fél is – közölte a honvédelmi tárca.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök védelmi vezetőkkel tartott megbeszélést pénteken, és az erről szóló X-bejegyzésében ejtett szót arról, hogy Olekszandr Szirszkij katonai főparancsnok szerint valószínűleg magyar drónok sértették meg az ukrán légteret.

Az ukrán erők légtérsértéseket regisztráltak felderítő drónok által, amelyek valószínűleg magyar drónok voltak. Az előzetes felmérések szerint feltehetően az ukrán határ menti területek ipari potenciáljának felderítését végezték

– fogalmazott Zelenszkij.

