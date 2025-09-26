Reagált Zelenszkij kijelentésére a Honvédelmi Minisztérium: nem történt drónrepülés

Azt írták: a sajtóban is megjelent,
magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást.
Hozzátették: az ukrán féltől sem kaptak ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állnak velük.
Megjegyezték: a magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét.
Magyarországon október közepéig tart az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül. A gyakorlatról nemcsak a NATO-szövetségeseink kapnak folyamatosan tájékoztatást, hanem az ukrán fél is – közölte a honvédelmi tárca.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök védelmi vezetőkkel tartott megbeszélést pénteken, és az erről szóló X-bejegyzésében ejtett szót arról, hogy Olekszandr Szirszkij katonai főparancsnok szerint valószínűleg magyar drónok sértették meg az ukrán légteret.
Az ukrán erők légtérsértéseket regisztráltak felderítő drónok által, amelyek valószínűleg magyar drónok voltak. Az előzetes felmérések szerint feltehetően az ukrán határ menti területek ipari potenciáljának felderítését végezték
– fogalmazott Zelenszkij.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Sarah Yenesel
Tőzsdei stratégiaépítés kezdőknek - interaktív, online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Igen merész kéréssel hozakodott elő Zelenszkij Trumpnál – Jöhetnek a Tomahawkok?
Az ukrán elnök zárt ajtók mögött vetette fel az ötletet.
Drákói szigor lépett életbe Balatonfüreden
30 ezer forint is lehet a büntetés.
Megjött az újabb figyelmeztetés: Horvátország túlárazta magát
A szezon forgalma nőtt, de csak kismértékben.
Kiderült, mi történik ha "elköltöztetik" a balatoni nádasokat
Megszólaltak a szakértők.
Ledobta a gyógyszerbombát Trump, jön az újabb vámösszecsapás
Az ellátási láncok is megsínylik a belengetett szigorítást.
Megszólalt a Kreml az orosz repülőgépek lelövéséről: veszélyes következményei lesznek!
Peszkov szerint semmi sem bizonyítja, hogy megsértették volna a NATO légterét.
Vészjósló figyelmeztetés érkezett - Valóságos összeomlás jön ennél a részvénynél?
Nagyot csalódhatnak a befektetők.
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.