Rutte: Donald Trump megtalálta Oroszország ütőerét, ez nagyon fáj Moszkvának

Ennek komoly hatása van Oroszországra, mert ég a forródrót Moszkva és Delhi közt, Narendra Modi pedig azt mondja Vlagyimir Putyinnak, hogy »támogatlak téged, de elmondanád, mi a stratégiád, mert most Amerika megcsapott engem 50% vámmal«”

– magyarázta Rutte.

Narendra Modi indiai miniszterelnök utoljára február 17-én beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – azt nem tudni, ezt a konkrét kérdést pontosan milyen formában érintették. Donald Trump amerikai elnök

50%-os büntetővámot helyezett ki Indiára, amiért nagy mennyiségben vásárolnak orosz olajat.

Oroszország és India (valamint Kína) egyébként láthatóan inkább szorosabbra fűzték kapcsolatukat az amerikai nyomásgyakorlás miatt: Újdelhi például úgy döntött, orosz Szu-57-es vadászbombázókat vásárol és a Zapad-2025 hadgyakorlatra is ellátogattak egy katonai kontingenssel.

Egyelőre az sem világos, az amerikai vámok érintették-e érdemben az indiai olajvásárlást.

