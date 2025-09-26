  • Megjelenítés
Rutte: Donald Trump megtalálta Oroszország ütőerét, ez nagyon fáj Moszkvának
Rutte: Donald Trump megtalálta Oroszország ütőerét, ez nagyon fáj Moszkvának

Donald Trump amerikai elnök Indiára kihelyezett büntetővámjai komoly csapást jelentenek Oroszországnak – idézi Mark Rutte NATO-főtitkárt az NDTV.

Ennek komoly hatása van Oroszországra, mert ég a forródrót Moszkva és Delhi közt, Narendra Modi pedig azt mondja Vlagyimir Putyinnak, hogy »támogatlak téged, de elmondanád, mi a stratégiád, mert most Amerika megcsapott engem 50% vámmal«”

– magyarázta Rutte.

Narendra Modi indiai miniszterelnök utoljára február 17-én beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – azt nem tudni, ezt a konkrét kérdést pontosan milyen formában érintették. Donald Trump amerikai elnök

50%-os büntetővámot helyezett ki Indiára, amiért nagy mennyiségben vásárolnak orosz olajat.

Oroszország és India (valamint Kína) egyébként láthatóan inkább szorosabbra fűzték kapcsolatukat az amerikai nyomásgyakorlás miatt: Újdelhi például úgy döntött, orosz Szu-57-es vadászbombázókat vásárol és a Zapad-2025 hadgyakorlatra is ellátogattak egy katonai kontingenssel.

Egyelőre az sem világos, az amerikai vámok érintették-e érdemben az indiai olajvásárlást.

Orosz gépek lelövésére készül a NATO, Lavrov szerint háborúban állunk - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

