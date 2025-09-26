  • Megjelenítés
Rutte kemény üzenetet küldött Putyinnak: a NATO tudni fogja, mikor kell tüzet nyitni az oroszokra
Rutte kemény üzenetet küldött Putyinnak: a NATO tudni fogja, mikor kell tüzet nyitni az oroszokra

A NATO le fogja lőni Oroszország légtérsértő repülőgépeit, ha veszélyeztetik a szövetség infrastruktúráját és a lakosság életét – fejtette ki Mark Rutte NATO-főtitkár a Newsmax műsorán.

Rutte arról beszélt, hogy a NATO szándékosan nem fogalmaz egyértelműen, hogy lelőné-e a légteret megsértő orosz gépeket, mivel rugalmasan akarnak reagálni egy ilyen helyzetre és nem akarják, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „túl sokat tudjon.”

Hozzátette ugyanakkor:

tudni fogjuk, mikor sértik meg az ötödik cikkelyt és ő is tudni fogja.”

„Ha ezek a gépek veszélyeztetik az infrastruktúránkat és természetesen az emberéleteket, például Észtországban, ahogy történt ez múlt pénteken, biztosíthatom önöket, hogy a haderőknek megvan a mandátuma és hatásköre, hogy, ha szükséges, nagyon bekeményítsen és szembe szálljon egy ilyen repülőgéppel, ha ez szükséges” – mondta Rutte.

Oroszország franciaország nagykövete tegnap azt mondta: ha a NATO lelő egy orosz vadászgépet, háború lesz.

