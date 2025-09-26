Üzent Magyarországnak Zelenszkij: megfelelő választ fogunk adni a „nagyon szokatlan eseményekre”

Zelenszkij először egy péntek délutáni X-üzenetében számolt be arról, hogy Olekszandr Szirszkij katonai főparancsnok szerint valószínűleg magyar drónok sértették meg az ukrán légteret.
Az előzetes felmérések szerint feltehetően az ukrán határ menti területek ipari potenciáljának felderítését végezték
– írta akkor Zelenszkij.
A magyar Honvédelmi Minisztérium nem sokkal később reagált.
A magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást
– írták.
A minisztérium megjegyezte, az ukrán féltől nem kaptak erre vonatkozóan tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állnak vele.
Zelenszkij esti videóüzenetében újra előhozta a drónrepülés ügyét.
A hadseregünk is beszámolt az ukrán-magyar határ mentén zajló, őszintén szólva nagyon szokatlan eseményekről. Erőink drónokat észleltek, és ezek felderítő drónok voltak. Utasítottam a hadsereget, hogy végezzenek teljeskörű ellenőrzést, és ha ismét ilyen drónok jelennek meg, akkor államunk védelme érdekében megfelelően reagáljanak
– írta.
Megjegyezte, az ukránok jelenleg a legjobbak Európában a drónok elleni védekezésben, és Kijev kész megosztani tapasztalatait más országokkal is.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Charly Triballeau
