Váratlan húzás Donald Trumptól - Az oroszok azt mondják, átlátnak a szitán

Donald Trump amerikai elnök Oroszországgal szembeni kemény retorikája csak tárgyalási technika, politikai taktika – jelentette ki Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő a TASZSZ szerint.

Nekem úgy tűnik, ez csak taktika, egy stratégia része, politikai lépés, melynek célja a tárgyalás befolyásolása”

– jelentette ki Zaharova.

Donald Trump elnök az elmúlt napokban több kemény kijelentést is tett Oroszországgal szemben: azt mondta, szerinte az orosz hadsereg gyenge, az orosz gazdaság pedig az összeomlás szélén áll, ezért Ukrajna meg tudja nyerni a háborút.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain