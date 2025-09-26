Videó: akcióba lendültek a honvédség legmodernebb fegyverei – Így zajlott a történelmi hadgyakorlat Magyarországon

Összfegyvernemi lőgyakorlatot tartott a Magyar Honvédség az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat-sorozat keretein belül, az eseményen részt vettek Magyarország legkorszerűbb katonai járművei is.

Az összfegyvernemi gyakorlat az MH Központi Gyakorló- és Lőterén zajlott, a Magyar Honvédség mellett részt vettek az eseményen a török, olasz és horvát haderő katonai alakulatai is.

A Combatant Blog érdekes videót hozott le az eseményről: ezen látható éleslövészeten egyebek mellett a magyar haderő H225M katonai helikoptere, a Leopard 2A7HU harckocsi, illetve a KF41 Lynx lövészpáncélos is. A légierő és a páncélozott képesség műveleteit rohamlövészek és drónelhárítók is segítik.

A szeptember 1-én kezdődött Adaptive Hussars 2025

a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete a rendszerváltás óta,

egy nagyszabású, az ország több pontján megvalósuló, több napon át tartó országvédelmi eseményről van szó.

Címlapkép forrása: Portfolio