Videó: akcióba lendültek a honvédség legmodernebb fegyverei – Így zajlott a történelmi hadgyakorlat Magyarországon
Videó: akcióba lendültek a honvédség legmodernebb fegyverei – Így zajlott a történelmi hadgyakorlat Magyarországon

Összfegyvernemi lőgyakorlatot tartott a Magyar Honvédség az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat-sorozat keretein belül, az eseményen részt vettek Magyarország legkorszerűbb katonai járművei is.

Az összfegyvernemi gyakorlat az MH Központi Gyakorló- és Lőterén zajlott, a Magyar Honvédség mellett részt vettek az eseményen a török, olasz és horvát haderő katonai alakulatai is.

A Combatant Blog érdekes videót hozott le az eseményről: ezen látható éleslövészeten egyebek mellett a magyar haderő H225M katonai helikoptere, a Leopard 2A7HU harckocsi, illetve a KF41 Lynx lövészpáncélos is. A légierő és a páncélozott képesség műveleteit rohamlövészek és drónelhárítók is segítik.

A szeptember 1-én kezdődött Adaptive Hussars 2025

a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete a rendszerváltás óta,

egy nagyszabású, az ország több pontján megvalósuló, több napon át tartó országvédelmi eseményről van szó.

Harci járművek lepik el az utakat, sokszor helikopteres kísérettel

Második hetébe lép az ország legnagyobb hadgyakorlata - Itt kell csapatmozgásokra számítani

