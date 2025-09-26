Visszautasíthatatlan ajánlatot tett Putyin, Zelenszkij szerint magyar drónok sértették meg az ukrán légteret – Háborús híreink pénteken

Reagált Zelenszkij kijelentésére a Honvédelmi Minisztérium: nem történt drónrepülés
Nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen – közölte a Honvédelmi Minisztérium pénteken az MTI-vel.
Bejelentette Lukasenka: Putyinnak van egy visszautasíthatatlan ajánlata Ukrajna számára
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, aki pénteken öt órán át tárgyalt orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, azt mondta, az orosz elnök „jó ajánlatot” tett le az asztalra, amit Ukrajnának el kellene fogadni – írja a Reuters.
Káosz van az orosz benzinkutakon
Oroszország több régiójában üzemanyaghiány alakult ki az ukrán dróntámadások következtében, ami hosszú sorokat és ellátási zavarokat okoz a benzinkutaknál.
Igen merész kéréssel hozakodott elő Zelenszkij Trumpnál – Jöhetnek a Tomahawkok?
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök zárt ajtók mögött Tomahawk rakétákat kért amerikai kollégájától, Donald Trumptól, hogy nyomást gyakorolhasson Moszkvára a béketárgyalások megkezdése érdekében – írja a The Kyiv Independent.
Drónok támadtak Oroszországra péntek délután
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint moszkvai idő szerint délután 2 és 5 óra között a légvédelmi erők hat ukrán drónt lőttek le a Brjanszki, a Belgorodi és Kurszki terület felett.
(TASZSZ)
Megszólalt a Kreml az orosz repülőgépek lelövéséről: veszélyes következményei lesznek!
A Kreml pénteken élesen bírálta az európai diplomaták azon kijelentéseit, miszerint a NATO kész lelőni az európai légtérbe behatoló orosz katonai repülőgépeket – írja a Reuters.
Lángok csaptak fel az Afipsky olajfinomítóban
Drónról lehulló törmelék okozott tüzet az oroszországi Afipsky olajfinomítóban, de a lángokat már eloltották a helyi hatóságok jelentése szerint - írja a Reuters.
Zelenszkij: valószínűleg magyar drónok sértették meg az ukrán légteret
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken X-oldalán számolt be arról, hogy valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg az ukrán légteret.
DeepState: már Kupjanszk központjában vannak az orosz erők
Az ukrán DeepState elemzőcsoport szerint az orosz hadsereg katonái már a Harkiv megyei Kupjanszk városának központjában vannak.
Kitiltottak három magyar katonatisztet Ukrajnából
Kijev megtiltotta a beutazást Ukrajnába három magyar tisztnek – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken az X-en.
Moszkva mindent bevet: példátlan hibrid támadás zajlik Ukrajna szomszédja ellen
Támadás érte a héten a moldovai választási bizottság internetes rendszerét, épp a vasárnap esedékes parlamenti választások előtt – írja a Politico.
Kimondta Zelenszkij: igen, Ukrajna elfogadja, ha így ér véget a háború
Ukrajna hajlandó befagyasztani a frontvonalakat, ha azonnal tűzszünet kezdődik – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy Axiosnak adott interjúban.
Hatalmas orosz sikerről jönnek hírek – Megszólalt az ukrán főparancsnok
A Dnyipropetrovszk megyében zajló orosz offenzíva csupán egy kirakat-hadművelet, nincs az oroszoknak elég erőforrásuk a régióban ahhoz, hogy mélyen behatoljanak a megye területére – jelentette ki Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok.
Belarusz hajlandó atomenergiát adni a megszállt régióknak
Aljakszandr Lukasenka elnök jelezte: Belarusz hajlandó nukleáris energiát biztosítani Ukrajna orosz megszállás alatt álló régióinak.
(Reuters)
Bejelentette Moszkva: stratégiai győzelmet arattak az északi fronton
Oroszország elfoglalta Junakivkát Szumi megyében, ezzel megszerezve a régió egyik legfontosabb logisztikai központját és a tavaly nyári, Kurszk elleni offenzíva hídfőállását – számol be az orosz TASZSZ hírügynökség.
Elfoglalták az oroszok Junakivkát
A Szumi megyében található település elfoglalásáról ma késő délelőtt adott hírt az orosz védelmi minisztérium.
Ez a legnagyobb település, amit az orosz haderő meg tudott szerezni a 2025 elején kezdődött Szumi offenzíva során.
Zaharova: konstruktív tárgyalást folytattunk az USA-val
Konstruktívnak nevezte a külügyminiszteri szintű tárgyalásokat az USA és Oroszország közt Marja Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő, elmondása szerint sikerült megbeszélni az ukrajnai háború alapvető kiváltói okainak lezárását, folytatni az alaszkai csúcstalálkozót követő egyeztetéseket.
(TASZSZ)
Rutte: Donald Trump megtalálta Oroszország ütőerét, ez nagyon fáj Moszkvának
Donald Trump amerikai elnök Indiára kihelyezett büntetővámjai komoly csapást jelentenek Oroszországnak – idézi Mark Rutte NATO-főtitkárt az NDTV.
Kiadta az utasítást a NATO egyik legerősebb hatalma: ebből az országból mindenki meneküljön!
Lengyelország újranyitotta két határátkelőjét a szomszédos Fehéroroszországgal (Belarusz) és felszólította állampolgárait, hogy azonnal hagyják el az országot – írta meg az Ukrainszka Pravda.
Orosz energiafüggőség: Donald Trumppal beszélt Orbán Viktor
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebookon közzétett posztjában számolt be Orbán Viktor és Donald Trump beszélgetéséről.
Oroszország mozgolódik: MiG-29-esek érkeztek a világ egyik legfeszültebb térségébe
MiG-29-es vadászbombázókat adott át Iránnak Oroszország, hamarosan további fegyverek, légvédelmi rendszerek érkeznek – adta hírül az Iran International.
Háborús fordulat Donald Trumptól - Az EU szerint nem eszik olyan forrón a kását
Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője figyelmeztetett, hogy nem kizárólag Európa felelőssége segíteni Ukrajnának a háború lezárásában, különösen Donald Trump azon ígéretének fényében, hogy véget vet a harcoknak - számolt be a Politico.
Súlyos vasúti szerencsétlenség Oroszországban
Egy üzemanyagszállító vonat kisiklott Szmolenszkben, a szerelvény felgyulladt és jelenleg is ég.
Valószínűleg baleset történt, nem működtek a vasúti biztosítóberendezések és a vonat egy teherautóval ütközött.
A biztosítóberendezés hibáját persze okozhatta akár szabotázs is.
(RIA nyomán)
Ukrán jelentés
Megjött az ukrán katonai vezérkar reggeli jelentése is: 200 harctéri összecsapás volt az orosz és ukrán haderő közt, a harcok epicentruma továbbra is a Pokrovszk-szektor.
(UP)
Váratlan húzás Donald Trumptól - Az oroszok azt mondják, átlátnak a szitán
Donald Trump amerikai elnök Oroszországgal szembeni kemény retorikája csak tárgyalási technika, politikai taktika – jelentette ki Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő a TASZSZ szerint.
Felrobbant egy finomító Krasznodárban
Ukrán drónok támadták meg az Afipszkij olajfinomítót Oroszország Krasznodár megyéjében, a létesítmény területén lángok csaptak fel.
(UP)
Ukrán jelentés
154 drónt indítottak Ukrajna ellen az orosz támadók, ebből 128-at tudtak lelőni az ukrán védők - olvasható az ukrán légierő reggeli jelentésében.
26 orosz drón talált célba, ennek kb. fele volt robbanófejjel felszerelt Sahed.
(UP)
Rutte kemény üzenetet küldött Putyinnak: a NATO tudni fogja, mikor kell tüzet nyitni az oroszokra
A NATO le fogja lőni Oroszország légtérsértő repülőgépeit, ha veszélyeztetik a szövetség infrastruktúráját és a lakosság életét – fejtette ki Mark Rutte NATO-főtitkár a Newsmax műsorán.
Odaszúrt Putyinnak Donald Trump: mi ezt a háborút egy hét alatt megnyertük volna
Ismét Oroszország harctéri teljesítményét és gazdaságát kritizálta Donald Trump amerikai elnök néhány órája: a Fehér Házban arról beszélt a sajtónak, hogy szerinte az orosz gazdaság tönkrement a háborúban, a hadsereg pedig gyengén teljesít a fronton.
Reagált Moszkva: nincs semmilyen titkos NATO-ultimátum, teljes kitaláció a tárgyalás
Teljes kitalációnak nevezte Oroszország külügyi szóvivője, Marja Zaharova a Bloomberg tegnapi sztoriját, melyben azt írták, hogy egy diszkrét diplomáciai találkozón figyelmeztette Moszkvát három európai NATO-tagállam arra, hogy a legközelebbi légtérsértéskor tüzet fognak nyitni.
Megtámadták Oroszországot: riasztották a védelmi erőket
Jelentést adott ki az orosz TASZSZ, melyben az olvasható, hogy az ukrajnai határ menti Rosztov megyében légvédelmi riasztás volt, mivel az ukrán haderő támadást indított Oroszország területe ellen.
Orosz gépek lelövésére készül a NATO, Lavrov szerint háborúban állunk - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images
