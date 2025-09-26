  • Megjelenítés
Zelenszkij: valószínűleg magyar drónok sértették meg az ukrán légteret
Zelenszkij: valószínűleg magyar drónok sértették meg az ukrán légteret

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken X-oldalán számolt be arról, hogy valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg az ukrán légteret.

A főparancsnok beszámolt az ukrán-magyar határ mentén a közelmúltban történt drónos incidensekről is. Az ukrán erők légtérsértéseket regisztráltak felderítő drónok által, amelyek valószínűleg magyarok drónok voltak. Az előzetes felmérések szerint feltehetően az ukrán határ menti területek ipari potenciáljának felderítését végezték

– fogalmazott Zelenszkij, aki Olekszandr Szirszkij katonai főparancsnok beszámolóját ismertette.

Hozzátette, utasítást adott, hogy minden rendelkezésre álló információt ellenőrizzenek, és minden egyes rögzített incidensről sürgős jelentést tegyenek.

Az ukrán elnök azt követően tette közzé bejegyzését, hogy Andrij Szibiha külügyminiszter bejelentette, három magyar katonatiszt beutazását tiltották meg Ukrajnába, a korábbi hasonló magyar intézkedésekre válaszul.

