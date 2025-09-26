Zelenszkij: valószínűleg magyar drónok sértették meg az ukrán légteret

A főparancsnok beszámolt az ukrán-magyar határ mentén a közelmúltban történt drónos incidensekről is. Az ukrán erők légtérsértéseket regisztráltak felderítő drónok által, amelyek valószínűleg magyarok drónok voltak. Az előzetes felmérések szerint feltehetően az ukrán határ menti területek ipari potenciáljának felderítését végezték
– fogalmazott Zelenszkij, aki Olekszandr Szirszkij katonai főparancsnok beszámolóját ismertette.
Hozzátette, utasítást adott, hogy minden rendelkezésre álló információt ellenőrizzenek, és minden egyes rögzített incidensről sürgős jelentést tegyenek.
I held a military briefing.Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi, Chief of the General Staff Andrii Hnatov, Ukraine’s Minister of Defense Denys Shmyhal, and Deputy Head of the Presidential Office for defense matters Pavlo Palisa were present. Reports were delivered on the front… pic.twitter.com/IgYLR16aj4 https://t.co/IgYLR16aj4— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2025
Az ukrán elnök azt követően tette közzé bejegyzését, hogy Andrij Szibiha külügyminiszter bejelentette, három magyar katonatiszt beutazását tiltották meg Ukrajnába, a korábbi hasonló magyar intézkedésekre válaszul.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet
