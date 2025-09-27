Befuccsolt az oroszok és a kínaiak nagy terve, súlyos döntés született

Az ENSZ szombaton visszaállítja az Irán elleni szankciókat, miután az orosz és kínai halasztási kísérlet kudarcot vallott a Biztonsági Tanácsban. Teherán figyelmeztette a nyugati hatalmakat, hogy felelősséggel tartoznak a következményekért.

Barbara Wood, Nagy-Britannia ENSZ-nagykövete pénteken jelentette be, hogy

a szankciók visszaállítása elkerülhetetlen, mivel a tanácsnak nincs megfelelő biztosítéka arra, hogy létezik egy világos út a gyors diplomáciai megoldáshoz.

Az összes ENSZ-szankció szombat este 8 órakor (közép-európai idő szerint éjfélkor) lép újra életbe, miután az európai hatalmak egy 30 napos folyamatot indítottak, azzal vádolva Teheránt, hogy megszegte a 2015-ös nukleáris megállapodást.

Masoud Pezeshkian iráni elnök kijelentette, hogy országának nincs szándékában kilépni az Atomsorompó Szerződésből a szankciók visszaállítása miatt.

Irán soha nem fog nukleáris fegyverviselésre törekedni... Teljes mértékben készek vagyunk átláthatóan kezelni a magasan dúsított urániumunkat"

- mondta.

Az orosz és kínai javaslat, amely hat hónappal elhalasztotta volna a szankciókat, mindössze négy ország támogatását nyerte el a 15 tagú Biztonsági Tanácsban. Kilenc ország szavazott nemmel, kettő pedig tartózkodott.

A szankciók visszaállítására válaszul Irán szombaton konzultációra visszahívta németországi, franciaországi és egyesült királyságbeli nagyköveteit.

Az európai hatalmak korábban felajánlották, hogy akár hat hónappal is elhalasztják a szankciók visszaállítását, ha Irán visszaállítja az ENSZ nukleáris ellenőreinek hozzáférését, kezeli a dúsított urániumkészletével kapcsolatos aggályokat, és tárgyalásokat kezd az Egyesült Államokkal.

A visszaállított szankciók magukban foglalják:

a fegyverembargót,

az urándúsítás és -újrafeldolgozás tilalmát,

a nukleáris fegyverek hordozására alkalmas ballisztikus rakétákkal kapcsolatos tevékenységek tilalmát,

valamint globális vagyonbefagyasztást és utazási tilalmakat iráni személyekre és szervezetekre vonatkozóan.

Irán gazdasága már most is küzd a 2018 óta újra bevezetett bénító szankciókkal, amelyeket Donald Trump amerikai elnök első ciklusa alatt állítottak vissza, miután felmondta a nukleáris megállapodást.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio