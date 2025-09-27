Egy atomhatalom már Oroszországgal készül a mindent elsöprő invázióra

A RUSI elemzése mintegy 800 oldalnyi kiszivárgott orosz dokumentumon alapul, amelyeket a Black Moon hacktivist csoport tett közzé. A dokumentumok szerződéseket és Moszkva által Pekingnek szállítandó felszerelések listáit tartalmazzák.
Az elemzés szerint Oroszország nagy magasságú ejtőernyős rendszereket és kétéltű rohamjárműveket szállít Kínának, amelyek egy esetleges tajvani invázió során lennének használhatók.
A dokumentumok alapján Moszkva már megkezdte a termékek gyártását, bár közvetlen bizonyíték nincs arra, hogy Peking már fizetett volna vagy átvett volna felszereléseket.
A megállapodás részeként Oroszország vállalta, hogy Kínában képzést biztosít, valamint teljes felszerelést szállít egy légideszantos zászlóalj számára, beleértve a különleges erők beszivárgási képességét is. Az üzlet 37 könnyű kétéltű rohamjárművet, 11 kétéltű páncéltörő önjáró löveget és 11 légideszantos páncélozott szállító harcjárművet tartalmaz, több mint 210 millió dollár értékben.
Peking olyan ejtőernyős rendszereket is kér, amelyek akár 190 kilogramm súly ledobását is lehetővé teszik rendkívül nagy magasságból. A dokumentumok szerint Kína 8000 méteres magasságból történő ledobásra kérte tesztelni a rendszereket, ami lehetővé tenné, hogy a kínai különleges erők akár 80 kilométert is vitorlázhassanak, így észrevétlenül hatolhatnának be más országok területére.
Az elemzők szerint Oroszország célja, hogy katonai beszállítóként fejlődjön Kína számára, és finanszírozza ukrajnai háborúját.
Danylyuk, az egyik elemző azt is felvetette, hogy
Moszkva esetleg Pekinget egy Washingtonnal való konfliktusba akarja bevonni Tajvan kapcsán, ezzel elterelve az USA figyelmét az orosz-ukrán háborúról.
Bár Kína katonai képességei nagyrészt felülmúlják Oroszországét, az elemzés szerint vannak hiányosságok, amelyeket Oroszország pótolhat. Oroszországnak évtizedekre visszanyúló tapasztalata van a légideszantos erők terén, és ez az a szaktudás, amire Kínának szüksége van.
A RUSI jelentése szerint Kína "operatív kihívása" Tajvannal kapcsolatban az lenne, hogy elnyomja Tajvan légvédelmét, és elegendő csapatot és felszerelést juttasson a szigetre ahhoz, hogy legyőzze a tajvani hadsereget, mielőtt az mozgósítana.
