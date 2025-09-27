Hamarosan létrejöhet egy teljesen új ország, és rögtön a globális nagyhatalmi összecsapás kellős közepébe kerülhet

Világszerte alig van olyan hely, ahol közismert lenne Bougainville neve, pedig könnyen lehet, hogy hamarosan át kell rajzolni a térképeket az apró szigetek miatt. A függetlenség mellett a helyi lakosság már hat évvel ezelőtt ellentmondást nem tűrően felsorakozott, de azóta sem váltak le Pápua Új-Guineától. Egyre gyakrabban tér vissza egy időpont ezzel kapcsolatban, de a „friss országnak” készülnie kell, hogy azonnal a globális nagyhatalmi harc kellős közepén találhatja magát.

A szinte teljesen ismeretlen világ

Bougainville egy apró, nagyjából két magyar megyényi sziget a Csendes-óceánon, amely jelenleg Pápua Új-Guineához tartozik, de könnyen meglehet, hogy hamarosan a világ legfiatalabb független országa lesz. Földrajzilag a Salamon-szigetek része, annak is a legészakibb területe. Két nagyobb, és több, javarészt lakatlan szigetből áll. Több ezer éve lakott, de az európai hajósok csak 1616-ban fedezték fel, ekkor két holland felfedező, Willem Schouten and Jacob Le Maire kötött ki a partokon. Az elmúlt évszázadokban a történelemkönyvek lapjain kisebb epizódszerepeket kapott: említésre méltó, hogy 1886-ban a Német Birodalom fennhatósága alá került, 1914-ben ennek Ausztrália vetett véget, majd az első világháború végéig a Népszövetséghez tartozott. A világégést lezáró Párizs környéki békék során Ausztrália Új-Guinea Területének része lett. Az itteni német lakosságot deportálták, a vagyonukat kisajátították.

A második világháborúig ismét nem nagyon került a figyelem középpontjába, ekkor viszont a japán haderő ideiglenesen elfoglalta 1942-ben, de egy évvel később a szövetségesek visszaszerezték a fennhatóságot.

Itt lelte halálát Jamamoto Iszoroku, a Japán Császári Haditengerészet hadihajóinak elsöprő többségét magában foglaló Egyesített Flotta főparancsnoka, amikor 1943. április 18-án lelőtték a repülőgépét.

1945-et követően újra Ausztrália felügyelete alá került, a Pápua Új-Guinea Terület részeként. Három évtizeddel később, 1975-ben ez a közigazgatási egység kivált Canberra felügyelete alól és önálló ország lett.

Remains of Admiral Isoroku Yamamoto's G4M1 bomber lie in the jungle 9 miles from Panguna, Papua New Guinea, the result of Operation Vengeance which targeted & killed Yamamoto on 28 April 1943. The crash site is around an hour's walk from the nearest road. USN pic.twitter.com/EOWgLu9O0t https://t.co/EOWgLu9O0t — Ghosts of the Rising Sun 1939-45 (@lestweforgetusa) July 4, 2025

A francia Louis Antoine de Bougainville francia felfedezőről elnevezett szigeten ettől kezdve állandó volt a feszültség. Az ásványkincsekben gazdag szigeteken megindult a réz kitermelése, de ezt az őslakosok nem fogadták túl jól, a szabotázsakciók 1989-ban végül fegyveres felkelésbe torkollottak. A bányavállalatok bezárták a kapuikat, valamint katonák özönlöttek Bougainvillébe, köztük több külföldi zsoldos, akiket a vállalatok fogadtak. A harcok során több ezren haltak meg, egyes becslések szerint akár 15-20 ezer életet is követelhetek az összecsapások, valamint az ennek következtében kialakuló súlyos szociális válság. Utóbbiban jelentős szerepet játszott, hogy a központi kormányzat blokádot is vont a feszült térség köré. A helyi lakosság jelentős része a menekülés mellett döntött, a Salamon-szigetek környező településeire települtek át.

A túlerő viszont nem hozta meg a várt eredményeket, mivel a helyi gerillák a helyismeretüket kihasználva könnyedén elrejtőztek a sűrű növényzettel takart hegyekben, miközben jól működő csempészhálózataikon keresztül kijátszották a kormánykatonákat. A patthelyzet 1997-re jutott addig, hogy

Port Moresby inkább visszatáncolt, így a helyiek autonóm kormányzáshoz jutottak a szigetükön.

A helyzet változatlan maradt 2019-ig, amikor függetlenségi népszavazást tartottak, melyen nyertek az elszakadás-párti erők. 2025-ben viszont még mindig nem jött létre az önálló Bougainville, ennek pedig számos oka van.

A függetlenség kihívásai

A 2019-es referendum elsöprő többséggel mondta ki, hogy a kis szigeteken élő őslakosok többé nem akarnak Pápua Új-Guinea része lenni:

a szavazásra jogosultak 87,6 százaléka részvételével mintegy 98,3 százalékkal győzött a kilépés.

Az eredmények nem voltak kötelező érvényűek a Port Moresby-i kormányra nézve, de ilyen egyértelmű szándéknyilvánítás után nem maradt sok lehetőségük. 2021-ben aztán engedtek a nyomásnak, annak ellenére, hogy jogosan tartottak attól, hogy ezzel precedenst teremtenek, és közösségek sora igyekszik majd kiválni. Van mitől tartani egyébként, mivel az országban egyedülálló módon közel 800 nyelvet beszélnek.

Fontos kiemelni, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy a helyiek megpróbálkoztak a függetlenséggel. 1975-ben, amikor Pápua Új-Guinea éppen az önállósodás kapujában állt, két héttel a meghatározott dátum előtt a bougainvilleiek kikiáltották a saját szuverén országukat. A kísérlet ekkor nem lett sikeres, mivel sem Canberrában, sem Port Moresbyben nem foglalkoztak különösebben az elképzeléssel. Annyit azért elértek, hogy bizonyos fokú autonómiát kaptak, de igazából egyik erősebb hatalmi központnál sem volt valódi tényező még ekkor a távozási szándék.

Bougainville: possibly the world’s newest country.After a 2019 referendum (≈98% yes), Bougainville’s leaders proposed 1 Sept 2027 for independence, but final approval is needed from Papua New Guinea’s parliament. pic.twitter.com/yoLvZ91sNI https://t.co/yoLvZ91sNI — Civixplorer (@Civixplorer) September 9, 2025

A népszavazás viszont már ténylegesen elérte a kívánt célt, és megindulhattak a függetlenedési folyamatok, mindez viszont frusztrálóan lassan halad előre. A ratifikációs folyamatok lezajlását 2027-re várják, ekkor jöhet létre egy teljesen új szigetország. Ishmael Toroama, Bougainville elnöke azonban nem akarja kivárni ezt, és szeretné, ha már korábban pontot tennének a kérdés végére. A The Atlantic újságírójának úgy fogalmazott, hogy

2026 szeptemberében kinyilvánítja a függetlenséget az alkotmány alapján „bármi is történik”.

Itt meg kell jegyezni, hogy korábban már bedobta a 2025-ös és a 2027-es dátumot is.

Az önállóság fenntartása viszont nem lesz egyszerű, mivel meg kell teremteni a szükséges gazdasági alapokat, amelyek kellő bevételt adnak az ország fejlődéséhez. A sziget legfontosabb gazdasági erejét egyértelműen az ásványkincsek adják. 1972 és 1989 között az ausztrál Rio Tinto bányavállalat működtette a Panguna nevű bányáját, amely súlyos természeti károkat okozott. A hatalmas tájsebként tátongó külszíni fejtésben viszont még rengeteg ásványkincs maradt így a helyiek azt tervezik, hogy a külföldieknek újra lehetővé teszik, hogy – immáron a saját feltételeik mellett – visszatérjenek, és folytatódjon a bányászat. A terület ínyenc falatnak ígérkezik, bármelyik vállalat is kaparintja meg a jogot a kitermelés folytatására, ugyanis itt

a feltételezések szerint mintegy 5,3 millió tonna réz és 547 tonna arany maradt csak ezen a területen.

Logikusnak tűnik, hogy Ausztrália cégóriásai térjenek vissza, hiszen van helyismeretük, korábbi tapasztalataik és történelmi kapcsolódásuk a területen. Éppen ez utóbbi az, ami megnehezíti a visszatérést: a helyiek ugyanis nem éppen jó szívvel emlékeznek arra a 17 évre, ameddig Panguna működött. A környezeti károk mellett ugyanis alig jutott hozzájuk valami a bevételekből, ráadásul a legtöbb munkára a helyiek helyett inkább külföldi vendégmunkásokat alkalmaztak, és más problémák is jellemezték az ausztrálok jelenlétét, de erről egy kicsit később. Az autonóm kormányzat saját aranyfinomítót épített, az ebből a jövőben remélt jövedelmet pedig egy állami vagyonalapba fektetnék, amelyből finanszíroznák a szükséges beruházásokat. Szükség is van a hasonló építkezésekre, mivel a terület rendkívül elszegényedett, az autonóm kormányzat költségvetésének döntő többsége a központi költségvetésből vagy nemzetközi donoroktól származik.

Rio Tinto’s abandoned Panguna copper mine still a threat, report says #miningnews https://t.co/ehcRYaZAqU pic.twitter.com/eAjMT4IeJ4 https://twitter.com/hashtag/miningnews?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — MINING.COM (@mining) December 6, 2024

A gondot az jelenti, hogy az óriásbányával már a legutóbb is az volt a fő probléma, hogy komoly környezeti károkat okozott, az őslakosok szent helyeit tette tönkre és szennyezte a folyókat. Szinte kilátástalannak tűnik, hogy most ettől radikálisan eltérő helyzet jönne létre, maximum a helyiek több pénzt látnának a bányászatból. A másik gond, hogy

a különböző csoportok között már most megindult a hatalmi harc a (jövendő) országon belül, ez pedig felveti, hogy a gyengén kiépített intézményrendszerben el fog burjánozni a korrupció.

Geopolitikai játszma

Szinte elképzelhetetlen, hogy a frissen függetlenedő ország ne kerüljön bele azonnal egy nagyobb geopolitikai játszmába, ráadásul éppen a világ egyik legizgalmasabb területén: az indo-csendes-óceáni térségben. Egyre több szakértő osztja azt a nézetet, hogy a 21. század legfontosabb geopolitikai színtere egyértelműen ez lesz. Jelenleg a két legnagyobb játékos egyértelműen Kína és az Egyesült Államok, utóbbi politikai-biztonsági-gazdasági szempontjait ebben a konkrét térségben egyértelműen a már többször is említett Ausztrália képviseli jobban, Bougainville függetlenedésénél is ez a két hatalom játszik kiemelkedő szerepet, ám teljesen eltérő előjellel.

Ameddig Peking korábban nem volt számottevő tényező itt, addig Ausztrália már évszázadok óta az.

Amikor az 1980-as évek végén a felkelés tört ki, Ausztrália úgy látta, hogy érdemes Port Moresby mellé állni, ezért katonai felszerelésekkel, fegyverekkel, de még helikopterekkel is támogatta Pápua Új-Guinea törekvéseit a felkelés elfojtására. Ez a lépés később nem bizonyult kifizetődőnek, mivel a támogatottja a hosszú véres harcok végén alulmaradt, ráadásul a függetlenedési álmot kergető szigetlakók bizalmát is veszítette. Ausztrália viszonylag gyorsan felismerte, hogy a békés kapcsolatok révén több lehetősége lesz Bougainvillével felmelegíteni a viszonyát, ehhez megpróbált közvetítőként megjelenni a hosszú polgárháború lezárásában.

Canberra segített összehozni a 2001-es békemegállapodást, majd ezt követően humanitárius segélyeket nyújtottak a hosszú harcok után leamortizálódott szigetnek. Ezek a lépések valamelyest segítettek betemetni a korábbi szakadékokat, de közel sem hozták meg a várt eredményeket. Egyrészt ott van, hogy korábban az ország egyértelműen állást foglalt Pápua Új-Guinea területi integritása mellett, ezért a helyiekben az a gyanú merült fel, hogy akkor is lényegében Port Moresby számára kedvező megállapodáson munkálkodott.

Bouganville geopolitikai szempontból is fontos Canberrának, mégpedig Kína növekvő csendes-óceáni jelenléte miatt. Ausztráliának már a második világháború is megmutatta, hogy a „külső szigetív” milyen fontos stratégiai szereppel bír egy komolyabb fenyegetéssel szemben. Most egyelőre szó sincs arról, hogy tényleges összecsapásokkal kellene számolni a kontinensnyi sziget közvetlen közelében, de Canberrát nyugtalaníthatja a tény, hogy a Peking sorra veti meg a lábát egy jól ismert forgatókönyvet követve az indo-csendes-óceáni térségben.

More than 20 tons of China-donated anti-epidemic materials arrived today in the Capital of the Solomon Islands. pic.twitter.com/mXZ8QPiN7a https://t.co/mXZ8QPiN7a — 曹 毅 CAO Yi أبو وسيم (@CaoYi_MFA) February 18, 2022

Eleinte óvatosabb tapogatózással felveszik a kapcsolatot, majd kereskedelmi szerződések jönnek, beruházási együttműködések, humanitárius segélyek és hitelek. Mivel aprócska országokról van szó, ezért jóformán „aprópénzt” jelent az a párszáz millió dollár, amit ilyenkor kihelyeznek egy-egy kormánynak. A bizalmi viszony kialakulásával viszont jöhetnek a következő lépcsőfokok, ekkor már a védelmi-biztonsági területen is megjelenik a keleti nagyhatalom. Hivatalosan ezek rendfenntartási jellegűek, viszont a nyugatiak félelme szerint ezen túlmutatnak egyes összefonódások, és félkatonai jellegűvé válik, valamint a megfigyelőállomások is megjelenhetnek. Ez a veszély most is fennáll, ráadásul az ilyen platformok egyre közelebb kerülnek az országhoz, amennyiben Peking megveti a lábát a szigeten. Ausztrália más módon egyébként igyekszik kiterjeszteni a befolyási övezetét, ennek része volt, hogy

2025 szeptemberében aláírták Pápua Új-Guineával a kölcsönös védelmi szerződést (bár a felvetés egyébként nem is az ausztrál döntéshozóktól jött).

Peking a fentieknek megfelelően nem tétlenkedett egy pillanatig sem, szinte azonnal elkezdte kiépíteni a kapcsolatokat a helyi elittel, hogy a későbbiekben ezeket kamatoztatva előnyösebb helyzetbe legyenek akár a bányászati jogok kiosztásánál, akár katonai szempontból. Kína már évtizedek óta követi a stratégiát, hogy a lehető legtöbb kulcspontosságú nyersanyagra tegyenek szert, ehhez pedig a csendes-óceáni szigetek egy újabb dobbantót jelenthetnek. Az erősen infrastrukturális szemléletű megközelítés ráadásul mindkét félnek az érdeke, Kína tulajdonképpen erre alapozta az Övezet és Út Kezdeményezését (Belt and Road Initiative – BRI) és figyelemreméltó eredményeket is ért el a világ több területén. Mindez imponáló lehet Bukában, a sziget „fővárosában”. Bougainville vezetése viszont nem szeretné magát egyértelműen egyetlen hatalom ellett elkötelezni, erre utal, hogy az autonóm kormány az Egyesült Államoknak is felajánlotta, hogy katonai támaszpontot létesíthetnek a területen, amennyiben „hozzájárulnak” a Panguna bánya újranyitásához.

Kérdés, hogy a kettős játszma milyen eredményeket fog elérni, és a kormányzat eléri-e a célját. Egyelőre

úgy tűnik, hogy Buka kezében van az az adu, amiért Washington és Peking is szívesen versenybe szállna, de a helyieket egyre jobban szorítja az idő.

Amennyiben ugyanis nem találnak gyorsan megnyugtató megoldást az erőforrásaik kiaknázására, külföldi tőke bevonására és a költségvetés stabilizálására, akkor könnyen ott találhatják magukat, hogy bár független állammá lehetnek, a szuverenitásuk azonnal a nagyhatalmak játékává válik a jövedelmezőbb bevételek reményében.

Címlapkép forrása: Alex Smailes/Sygma via Getty Images