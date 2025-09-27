  • Megjelenítés
Kemény figyelmeztetés érkezett: ha Izrael újra támad, erős megtorlásra számíthat
Kemény figyelmeztetés érkezett: ha Izrael újra támad, erős megtorlásra számíthat

Egy magas rangú iráni biztonsági tisztségviselő arra szólította fel szombaton a térség országait, hogy tegyék félre nézeteltéréseiket és szorosan működjenek együtt "Izrael összeesküvéseivel" szemben.

Irán Izrael elleni egységre szólította fel a térség országait

"Ma, Izrael összeesküvései közepette a régió országainak szorosan együtt kell működniük, és még ha vannak is nézeteltéréseik, ezeket félre kell tenniük" - sürgette Ali Laridzsáni, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács vezetője Bejrútban.

Üdvözölte, hogy Naím Kászim Hezbollah-vezető felhívást intézett Szaúd-Arábiához, és ebben azt kérte, hogy feszültséggel teli kapcsolataik után mostantól nyissanak abban új fejezetet. Szerinte ez a "helyes irány".

Izraelre utalva Laridzsáni kijelentette, hogy Szaúd-Arábiának és a Hezbollahnak közös az ellensége.

Azokra a jelentésekre reagálva, amelyek szerint Izrael újabb támadást indíthat Irán ellen, Laridzsáni kijelentette: "állunk elébe mindennek, de nem hiszem, hogy az izraeliek ilyen ostoba módon fognak viselkedni". "Ha mégis így tesznek, erős megtorlásra számíthatnak" - tette hozzá, de nem részletezte, hogy milyen válaszcsapásra gondol.

