Kiadták az elfogatóparancsot a rettegett diktátor ellen

Az elfogatóparancs többek között előre megfontolt gyilkosság, halált okozó kínzás és szabadságtól való megfosztás vádjával készült - közölte a szíriai állami hírügynökség, a Sana. A parancs alapját a déli Deraa tartományban élő áldozatok családjai által benyújtott keresetek képezik, amelyek a 2011 novemberében történt eseményekre vonatkoznak.

Aszad és családja 2024 decemberében Oroszországba menekült, miután lázadó csoportok megdöntötték a kormányát.

Jelenleg az egykor az al-Kaidában is megforduló Ahmed Huszejn es-Sar regnál Szíriában.

A polgárháború 13 éve alatt, amely demokráciapárti tüntetésekkel kezdődött, majd Aszad rezsimjének erőszakos fellépésével folytatódott, több külföldi hatalom is beavatkozott a konfliktusba, köztük Oroszország, Irán, az Egyesült Államok és Törökország.

A volt elnököt azzal vádolják, hogy vegyi fegyvereket vetett be civilek ellen, és széles körben alkalmazott kínzást a szíriai háború során. A Syrian Observatory for Human Rights brit székhelyű megfigyelőszervezet szerint 2024 márciusáig több mint 600 000 ember vesztette életét a polgárháborúban. Az ENSZ adatai alapján a háború előtti 23 milliós lakosság több mint fele kényszerült elhagyni otthonát, akár Szírián belül, akár külföldre menekülve.

