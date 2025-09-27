  • Megjelenítés
Kiadták az elfogatóparancsot a rettegett diktátor ellen
Globál

Kiadták az elfogatóparancsot a rettegett diktátor ellen

Portfolio
Szíria elfogatóparancsot adott ki Bassár el-Aszad volt elnök ellen, ami lehetővé teszi, hogy az Interpol nemzetközi körözést adjon ki ellene - írja a Bloomberg.

Az elfogatóparancs többek között előre megfontolt gyilkosság, halált okozó kínzás és szabadságtól való megfosztás vádjával készült - közölte a szíriai állami hírügynökség, a Sana. A parancs alapját a déli Deraa tartományban élő áldozatok családjai által benyújtott keresetek képezik, amelyek a 2011 novemberében történt eseményekre vonatkoznak.

Aszad és családja 2024 decemberében Oroszországba menekült, miután lázadó csoportok megdöntötték a kormányát.

Jelenleg az egykor az al-Kaidában is megforduló Ahmed Huszejn es-Sar regnál Szíriában.

A polgárháború 13 éve alatt, amely demokráciapárti tüntetésekkel kezdődött, majd Aszad rezsimjének erőszakos fellépésével folytatódott, több külföldi hatalom is beavatkozott a konfliktusba, köztük Oroszország, Irán, az Egyesült Államok és Törökország.

A volt elnököt azzal vádolják, hogy vegyi fegyvereket vetett be civilek ellen, és széles körben alkalmazott kínzást a szíriai háború során. A Syrian Observatory for Human Rights brit székhelyű megfigyelőszervezet szerint 2024 márciusáig több mint 600 000 ember vesztette életét a polgárháborúban. Az ENSZ adatai alapján a háború előtti 23 milliós lakosság több mint fele kényszerült elhagyni otthonát, akár Szírián belül, akár külföldre menekülve.

Kapcsolódó cikkünk

Kemény figyelmeztetés érkezett: ha Izrael újra támad, erős megtorlásra számíthat

Értékes szövetségest vesztett Oroszország, Ukrajna máris lecsapott rá

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
dán eu-elnökség-csatlakozás-dánia-eu-csatlakozás-európa-Európai-Unió-integráció-külpolitika-nemzetközi-uniós-tagság-zászló
Globál
Újabb légtérsértések Európában, ezúttal Dánia észlelt gyanús drónokat
Pénzcentrum
Na, ezért nem lesz Magyarország a jövő fellegvára: erről csak nagyon kevesen beszélnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility