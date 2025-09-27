  • Megjelenítés
Kijev közzétette a bizonyítékot: így történhetett a légtérsértés a magyar határnál
MTI
|
Portfolio
Az ukrán vezérkar bemutatta annak a drónnak az útvonalát, amely észlelésük szerint péntek reggel Magyarországról kétszer berepült Ukrajna légterébe.

"Szeptember 26-án reggel az ukrán fegyveres erők radarberendezései kétszer is észleltek egy dróntípusú légi objektumot Ukrajna légterében, Kárpátalja felett különböző magasságokon.

Az említett objektum kétszer is megsértette Ukrajna államhatárát Magyarország felől"

- írta a vezérkar hivatalos Facebook-oldalán. A közleményhez csatoltak több képi felvételt a drónról, és annak útvonaláról.

A vezérkar közlése szerint a lehetséges fenyegetés semlegesítése érdekében az ukrán erők az ungvári járás légterében Csaklun-KM típusú drónnal légtérellenőrző járőrözést hajtottak végre.

A magyar Honvédelmi Minisztérium tagadja, hogy magyar katonai drónok sértették volna meg Ukrajna légterét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

