Kijev közzétette a bizonyítékot: így történhetett a légtérsértés a magyar határnál

"Szeptember 26-án reggel az ukrán fegyveres erők radarberendezései kétszer is észleltek egy dróntípusú légi objektumot Ukrajna légterében, Kárpátalja felett különböző magasságokon.
Az említett objektum kétszer is megsértette Ukrajna államhatárát Magyarország felől"
- írta a vezérkar hivatalos Facebook-oldalán. A közleményhez csatoltak több képi felvételt a drónról, és annak útvonaláról.
A vezérkar közlése szerint a lehetséges fenyegetés semlegesítése érdekében az ukrán erők az ungvári járás légterében Csaklun-KM típusú drónnal légtérellenőrző járőrözést hajtottak végre.
A magyar Honvédelmi Minisztérium tagadja, hogy magyar katonai drónok sértették volna meg Ukrajna légterét.
