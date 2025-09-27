Kirobbant a balhé: Elon Musk is érintett lehet az Epstein-ügyben

A hat oldalas, részben kitakart dokumentumokat az igazságügyi minisztérium bocsátotta a képviselőház felügyeleti bizottsága rendelkezésére, amely a 2019-ben szövetségi őrizetben elhunyt Epstein elleni emberkereskedelmi vádak kezelését vizsgálja.

A bizottság demokrata kisebbsége által közzétett naptárbejegyzések szerint Epstein 2019 februárjában reggelit tervezett Bannonnal, Donald Trump befolyásos szövetségesével. Más ütemtervek említést tesznek egy 2017 novemberi ebédről Thiellel, valamint Musk potenciális látogatásáról Epstein magánszigetére 2014 decemberében.

Egy 2000-ből származó repülőgép-utaslista András herceget is említi, akinek Epsteinnel való kapcsolata jól dokumentált. Ugyanebből az évből származó pénzügyi kimutatás szerint Epstein fizetett valakinek, akit "Andrew"-ként jelöltek meg "masszázs, testmozgás, jóga" szolgáltatásokért.

Érdekesség, hogy alig néhány hónapja pont Musk vádolta azzal Trumpot, hogy szerepel az úgynevezett "Epstein-listán",

miután a tech-mogul bírálta Trump adó- és költségvetési törvényjavaslatát.

Júliusban pedig Musk nyilvánosan azt a kérdést tette fel, hogy:

Hogyan várható el, hogy az emberek bízzanak Trumpban, ha nem hozza nyilvánosságra az Epstein-aktákat?"

Sara Guerrero, a felügyeleti bizottság szóvivője a dokumentumok jelentőségét hangsúlyozva kijelentette:

Minden amerikai számára világosnak kell lennie, hogy Jeffrey Epstein a világ néhány legbefolyásosabb és leggazdagabb emberével barátkozott. Minden új dokumentum új információkat szolgáltat, miközben az áldozatok igazságszolgáltatásáért dolgozunk."

A republikánus vezetésű bizottság az X-en azzal vádolta a demokratákat, hogy szelektíven döntenek arról, mely feljegyzéseket hozzák nyilvánosságra.

Ez régi hír. Szomorú, ahogy a demokraták kényelmesen visszatartják azokat a dokumentumokat, amelyek demokrata tisztviselők neveit tartalmazzák"

- állt a közleményben.

A képviselőházban a demokraták egy kis republikánus csoporttal együtt petíciót nyújtottak be, amely kikényszeríti az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát célzó törvényjavaslat szavazását.

A kezdeményezéshez 218 aláírás szükséges, amit várhatóan hamarosan elérnek.

Azonban minden, a képviselőház által elfogadott törvényjavaslatot a szenátusnak is jóvá kell hagynia, amelynek republikánus vezetői kevés érdeklődést mutattak az ügy iránt. Trumpnak, aki az Epstein körüli felháborodást "demokrata átverésnek" nevezte, szintén alá kellene írnia a törvényjavaslatot.