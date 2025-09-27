Nagy bejelentést tett Zelenszkij, újabb amerikai fegyverek érkezhetnek Ukrajnába

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton Kijevben újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy Julija Sziridenko miniszterelnök októberben amerikai tisztviselőkkel találkozik, hogy megvitassák az amerikai befektetések lehetőségeit a háború sújtotta országban.
Az ukrán vezető arról is beszámolt, hogy a következő hetekben technikai megbeszéléseket tartanak az Egyesült Államokkal a fegyverszállításokról,
és őszre két további Patriot rakétavédelmi rendszer érkezésére számítanak.
Korábban Zelenszkij az ENSZ Közgyűlés alkalmával zárt ajtók mögött egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel abból a célból, hogy az Egyesült Államok biztosítson Tomahawk nagy hatótávolságú cirkálórakétákat Ukrajna számára.
Az ukrán vezető a Telegraph beszámolója szerint szerint azzal érvelt, hogy
a fejlett fegyverrendszer segíthetne nyomást gyakorolni Vlagyimir Putyin orosz elnökre egy békemegállapodás érdekében.
Zelenszkij azt nyilatkozta, hogy Trump nyitott volt a kérésre, amely megadná Ukrajnának a képességet, hogy mélyen Oroszország területén, akár Moszkvában is csapást mérhessen célpontokra.
