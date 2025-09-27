  • Megjelenítés
Nem tűri a NATO a légtérsértéseket, sürgős intézkedéseket fontolgat Oroszország provokációi miatt
Globál

Nem tűri a NATO a légtérsértéseket, sürgős intézkedéseket fontolgat Oroszország provokációi miatt

MTI
|
Portfolio
Teljes szolidaritásáról biztosította szombaton Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke mindazokat a szövetségeseket, akiknek a légterét megsértették a közelmúltban, és hangsúlyozta, hogy a NATO erőteljesen reagált ezekre az esetekre, és a jövőben még nagyobb erővel fog fellépni.

"Ezek az akciók meggondolatlanul eszkalálják a helyzetet, és életeket veszélyeztetnek, mindezekért a teljes felelősség Oroszországot terheli" - mondta Dragone Rigában, a NATO-tagországok vezérkari főnökeinek találkozóján.

A találkozót megnyitó beszédében felidézte, hogy

1939. szeptember 25-én szovjet bombázók és felderítő repülőgépek megsértették a három balti állam légterét,

ami már nemcsak provokáció volt, hanem Moszkva elszántságát is jelezte arra, hogy keresztülvigye az akaratát. "Ennek a pillanatnak ma mély jelentősége van számunkra" - fogalmazott.

Edgars Rinkevics lett államfő azt hangsúlyozta, hogy ma egyértelműen a légvédelem a közvetlen prioritás.

"Oroszország nem hagy fel a provokációval, legutóbb a lengyel és az észt légteret sértette meg vakmerő módon" - mondta Rinkevics,

szorgalmazva egyúttal, hogy a NATO továbbra is erőteljesen reagáljon ezekre az incidensekre,

átalakítva a balti légtérellenőrzési missziót egy megfelelő bevetési szabályok szerint működő légvédelmi misszióvá.

A NATO Katonai Bizottsága tanácsadó testületként működik, jelenlegi konferenciájának egyik célja, hogy támogassa a júniusi hágai NATO-csúcstalálkozón elfogadott döntések gyakorlati megvalósítását.

Címlapkép forrása: Getty Images

