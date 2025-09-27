  • Megjelenítés
FONTOS Hamarosan létrejöhet egy teljesen új ország, és rögtön a globális nagyhatalmi összecsapás kellős közepébe kerülhet
Németország fontolgatja, hogy lelövi a légterét megsértő drónokat
Németország fontolgatja, hogy lelövi a légterét megsértő drónokat

Németország fokozott védelmi intézkedéseket vezet be a drónfenyegetések ellen, miután Alexander Dobrindt belügyminiszter "magasnak" minősítette a veszélyt.

Alexander Dobrindt német belügyminiszter szombaton Berlinben újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy a drónok jelentette fenyegetés magasnak tekinthető.

Ez egy elvont fenyegetés, de egyes esetekben nagyon is konkrét

– fogalmazott a politikus.

Az európai hatóságok fokozott készültségben vannak, miután az elmúlt héten Dániában több alkalommal is leállították a légi forgalmat drónbetörések miatt. A német hatóságok szintén vizsgálják a németországi drónészleléseket.

A miniszter bejelentette, hogy Németország a légiközlekedés-biztonsági törvény felülvizsgálatát tervezi, amely lehetővé tenné a fegyveres erők bevonását a drónok esetleges lelövésébe.

"A felkészültség a lényeg, hogy a kritikus infrastruktúrát vagy például a nagy tömegrendezvényeket meg tudjuk védeni" – hangsúlyozta Dobrindt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

