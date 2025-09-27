  • Megjelenítés
Orbán Viktor meglepő üzenetet küldött Zelenszkijnek
Orbán Viktor az X-en arra hívta fel a figyelmet, hogy az EU és a NATO segítsége nélkül Ukrajna összeomlott volna.

A miniszterelnök kifejtette, hogy Magyarország az EU és a NATO tagja, Ukrajna hosszú ideje összeomlott volna a szervezetek támogatása nélkül.

Orbán felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy

hagyja abba Magyarország zaklatását.

Az elmúlt napokban több dolog is mérgezte a magyar-ukrán viszonyt. Szeptember 26-án Zelenszkij azt állította, hogy a nyugati határ mentén felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét, és az előzetes katonai értékelés szerint ezek „feltehetően Magyarországról” érkeztek. Budapest azonnal és élesen visszautasította a vádat.

Ugyanezen a napon Kijev beutazási tilalmat rendelt el három magas rangú magyar katonatisztre – válaszul a magyar fél korábbi hasonló lépésére. Az ukrán vezérkar fotókat is közzétett a megsértett légtérről, Zelenszkij pedig „megfelelő válaszlépéseket” helyezett kilátásba újabb esetekre.

