Orbán Viktor meglepő üzenetet küldött Zelenszkijnek

Orbán Viktor az X-en arra hívta fel a figyelmet, hogy az EU és a NATO segítsége nélkül Ukrajna összeomlott volna.

A miniszterelnök kifejtette, hogy Magyarország az EU és a NATO tagja, Ukrajna hosszú ideje összeomlott volna a szervezetek támogatása nélkül.

Orbán felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy

hagyja abba Magyarország zaklatását.

Hungary is a member of NATO and the EU. Ukraine would have collapsed long ago without the support of these two organisations. President @ZelenskyyUa , with all due respect, stop harassing us!

Az elmúlt napokban több dolog is mérgezte a magyar-ukrán viszonyt. Szeptember 26-án Zelenszkij azt állította, hogy a nyugati határ mentén felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét, és az előzetes katonai értékelés szerint ezek „feltehetően Magyarországról” érkeztek. Budapest azonnal és élesen visszautasította a vádat.

Ugyanezen a napon Kijev beutazási tilalmat rendelt el három magas rangú magyar katonatisztre – válaszul a magyar fél korábbi hasonló lépésére. Az ukrán vezérkar fotókat is közzétett a megsértett légtérről, Zelenszkij pedig „megfelelő válaszlépéseket” helyezett kilátásba újabb esetekre.

