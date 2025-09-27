  • Megjelenítés
Rejtélyes drónok tűntek fel, kemény üzenetet küldött Magyarországnak Zelenszkij - Háborús híreink szombaton
Globál

Rejtélyes drónok tűntek fel, kemény üzenetet küldött Magyarországnak Zelenszkij - Háborús híreink szombaton

Portfolio
Péntek este azonosítatlan drónok tűntek fel Németország Dániával szomszédos tartománya, Schleswig-Holstein egén. Eközben Volodimir Zelenkszij bejelentette, hogy felderítő drónok hatoltak be az ukrán légtérbe az ukrán-magyar határnál. A Honvédelmi Minisztérium ugyan visszautasította az ukrán államfő állítását. de Zelenszkij egy újabb videóüzenetében azt mondta, ha megismétlődik az eset, megfelelő választ fognak adni. Cikkünk folyamatosan frissül.
Megosztás

Szijjártó Péter keményen kiosztotta a horvátokat

Horvátország a háború kezdete óta drasztikusan emelte a tranzitdíjakat, most pedig az orosz olaj ellehetetlenítésével igyekszik monopolhelyzetbe kerülni Magyarországgal szemben - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

Tovább a cikkhez
Szijjártó Péter keményen kiosztotta a horvátokat
Megosztás

Befuccsolt az oroszok és a kínaiak nagy terve, súlyos döntés született

Az ENSZ szombaton visszaállítja az Irán elleni szankciókat, miután az orosz és kínai halasztási kísérlet kudarcot vallott a Biztonsági Tanácsban. Teherán figyelmeztette a nyugati hatalmakat, hogy felelősséggel tartoznak a következményekért.

Tovább a cikkhez
Befuccsolt az oroszok és a kínaiak nagy terve, súlyos döntés született
Megosztás

ORFK: több mint hatezren érkeztek Ukrajnából pénteken

Az ukrán-magyar határszakaszon 6477-en léptek be Magyarországra pénteken - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 16 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
irán-diplomácia-külpolitika-szankció-atomprogram-tárgyalás-külügyminiszter-urándúsítás-iráni atomprogram-Egyesült Államok
Globál
Befuccsolt az oroszok és a kínaiak nagy terve, súlyos döntés született
Pénzcentrum
Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility