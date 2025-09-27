Rejtélyes drónok tűntek fel, kemény üzenetet küldött Magyarországnak Zelenszkij - Háborús híreink szombaton

Szijjártó Péter keményen kiosztotta a horvátokat
Horvátország a háború kezdete óta drasztikusan emelte a tranzitdíjakat, most pedig az orosz olaj ellehetetlenítésével igyekszik monopolhelyzetbe kerülni Magyarországgal szemben - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.
Befuccsolt az oroszok és a kínaiak nagy terve, súlyos döntés született
Az ENSZ szombaton visszaállítja az Irán elleni szankciókat, miután az orosz és kínai halasztási kísérlet kudarcot vallott a Biztonsági Tanácsban. Teherán figyelmeztette a nyugati hatalmakat, hogy felelősséggel tartoznak a következményekért.
ORFK: több mint hatezren érkeztek Ukrajnából pénteken
Az ukrán-magyar határszakaszon 6477-en léptek be Magyarországra pénteken - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton az MTI-t.
A beléptetettek közül a rendőrség 16 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
Erős vádak hangzottak el.
Máris figyelmeztetnek.
Dadogó gazdasági növekedés plusz elszálló bérek: termelékenységnövelés nélkül nem jöhet ki a matek
Régiós viszonylatban bőven van hova fejlődni.
Kirobbant a balhé: Elon Musk is érintett lehet az Epstein-ügyben
A milliárdos korábban többször is számon kérte Trumpot az Epstein-listával kapcsolatban.
Lecsapott Trump, brutális diplomáciai lépésre szánta el magát
Ára volt az ellenállásnak.
Történelmi lépésre szánta rá magát Irak
Évek óta nem volt ilyen.
Hatalmas televíziós botrány rázta meg Amerikát: mutatjuk, mekkorát ment a sztori
Az egész világ erre figyelt.
Teljesen felforgatja az egészségügyet a mesterséges intelligencia
Munkahelyeket válthat ki, de új munkaköröket is létrehozhat az AI.
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.