Szörnyű drónesővel támad Oroszország, több ukrán települést is csapás ért
Szörnyű drónesővel támad Oroszország, több ukrán települést is csapás ért

MTI
Orosz dróntámadás érte Odessza megye vasúti infrastruktúráját szombatra virradóan, károk keletkeztek, és legalább 26 vonat késéssel közlekedik - közölte az Ukrzaliznicja ukrán állami vasúttársaság.

A közlemény szerint a támadás következtében sem a vasutasok, sem az utasok közül nem sérült meg senki. "Minden személyszállító vonatot biztonságos távolságban állítottak meg a becsapódások helyétől" - tette hozzá a vasúttársaság.

A déli Herszon megye kormányzói hivatala arról tájékoztatott, hogy

szombat délelőtt orosz dróncsapás érte a megyeszékhely mellett fekvő Antonyivka települést,

a támadásban egy 35 éves férfi megsebesült.

Az éjjel az orosz erők dróntámadást hajtottak végre az Ukrajna nyugati-középső részében lévő Vinnicja megye egyik létfontosságú infrastrukturális létesítménye ellen - közölte Natalija Zabolotna, a régió helyettes kormányzója. A katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint senki sem sérült meg.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 115 drónnal támadta Ukrajnát, ebből 97-et a légvédelem semlegesített, 17 azonban célba talált hat helyszínen, továbbá lelőtt drónok roncsai zuhantak le két helyen.

