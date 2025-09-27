Újabb légtérsértések Európában, ezúttal Dánia észlelt gyanús drónokat

Azonosítatlan drónokat észleltek dán katonai létesítmények közelében, ami a héten tapasztalt repülőtéri és kritikus infrastruktúra körüli drónbehatolások sorozatának folytatása.

A dán fegyveres erők szombaton közölték, hogy az éjszaka folyamán több katonai létesítményüknél is drónokat figyeltek meg, és különböző képességeket vetettek be az incidens kezelésére. A hadsereg nem részletezte, pontosan mely helyszíneken történtek az észlelések.

A Ritzau hírügynökség jelentése szerin

a rendőrség a nyugat-dániai Karup légibázis közelében figyelt meg drónokat.

Eközben a norvég hatóságok is vizsgálatot indítottak, miután lehetséges drónészlelésekről érkezett jelentés az ország központi részén található Oerland légibázis közelében, amely Norvégia F-35-ös vadászgépeinek fő bázisa.

A térség legforgalmasabb repülőtere, a koppenhágai repülőtér hétfő este több órára bezárt, miután több nagy méretű drónt észleltek a légterében. Az ezt követő napokban öt kisebb, polgári és katonai repülőteret is ideiglenesen lezártak.

A dán hatóságok hibrid támadásnak minősítették a behatolásokat.

Mette Frederiksen miniszterelnök a hét elején úgy nyilatkozott, hogy ez a dán kritikus infrastruktúra elleni eddigi legsúlyosabb támadás.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images