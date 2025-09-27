Újabb támadás érhette a Barátság kőolajvezetéket

A tisztségviselő azt mondta, hogy leállították a munkát a helyszínen, és senki nem sérült meg. Hozzátette, hogy a támadás a régió fővárosától, Csebokszáritól mintegy 60 kilométerre délkeletre fekvő Konar települést érte.
A szivattyúállomás a nyugati irányba kőolajat szállító Barátság vezeték része.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz hadsereg elfoglalta Derilove és Majszke települést a kelet-ukrajnai Donyeck megyében, valamint Sztepove falut a dnyipropetrovszki régióban. A tárca arról is beszámolt, hogy az orosz légvédelem az elmúlt nap folyamán két ukrán irányított légibombát és 131 drónt semlegesített.
