Újabb támadás érhette a Barátság kőolajvezetéket
MTI
Ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken az oroszországi Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, de csupán minimális károkat okoztak - közölte szombaton Oleg Nyikolajev, a régió vezetője.

A tisztségviselő azt mondta, hogy leállították a munkát a helyszínen, és senki nem sérült meg. Hozzátette, hogy a támadás a régió fővárosától, Csebokszáritól mintegy 60 kilométerre délkeletre fekvő Konar települést érte.

A szivattyúállomás a nyugati irányba kőolajat szállító Barátság vezeték része.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz hadsereg elfoglalta Derilove és Majszke települést a kelet-ukrajnai Donyeck megyében, valamint Sztepove falut a dnyipropetrovszki régióban. A tárca arról is beszámolt, hogy az orosz légvédelem az elmúlt nap folyamán két ukrán irányított légibombát és 131 drónt semlegesített.

Címlapkép forrása: Portfolio

