Berobbant a rettegett, halálos járvány: egyre nő a fertőzöttek száma

Az első esetet augusztus 20-án azonosították egy 34 éves várandós nőnél, aki a betegség fő tüneteinek számító láz, véres hányás és vérzések miatt fordult orvoshoz a Kasai tartományban található helyi kórházban. A beteg augusztus 25-én elhunyt. A hatóságok szeptember 4-én hivatalosan is járványnak nyilvánították a helyzetet, amikorra már 28 fertőzöttet és 15 halálesetet regisztráltak. A Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a héten már legalább
57 megbetegedést és 35 halálesetet tartottak nyilván, ami 61 százalékos halálozási arányt jelent.
A kongói hatóságok nehezen tudnak reagálni a betegség terjedésére, különösen mivel a vírus egy rossz úthálózatáról ismert tartományban ütötte fel a fejét. Az ebola kezelése jelentős erőforrásokat igényel, beleértve a védőfelszereléseket, gyógyszereket és a távoli területek megközelítéséhez szükséges szállítást. A járvány epicentrumában, a Bulape egészségügyi zónában található egyetlen kezelőközpont már 119 százalékos kapacitással működik, miközben
az egészségügyi létesítmények kritikus erőforrásai, köztük a tiszta víz és a védőfelszerelések, gyorsan fogynak.
A Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) 25 millió dollárt kért a járvány megfékezésére, de eddig csak 2,2 millió dollár áll rendelkezésre a vészhelyzeti alapból. A WHO 20 millió dollárra becsülte a járványra való reagálás költségeit a következő három hónapra, de jelenleg csak 4,3 millió dollár áll rendelkezésükre – 2 millió dollár vészhelyzeti alapból és 2,3 millió dollár az Egyesült Királyságtól, Németországtól és a Gavi vakcinaszövetségtől.
Azonnali támogatás nélkül a műveleti hiányosságok továbbra is fennállnak, veszélyeztetve a járvány megfékezésére és a sérülékeny közösségek védelmére irányuló erőfeszítéseket
- nyilatkozta Tarik Jasarevic, a WHO szóvivője.
Korábban az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) nyújtott kritikus támogatást az ilyen járványokra való reagáláshoz, de a finanszírozás csökkentése és az ügynökség Trump-adminisztráció általi leépítése miatt az USA eddig feltűnően távol maradt a segítségnyújtástól. Az egészségügyi tisztviselők attól tartanak, hogy nehéz lesz kompenzálni az Egyesült Államok kieséséből származó veszteséget.
Berobbant a rettegett, halálos járvány: egyre nő a fertőzöttek száma
A szakértők szerint nincs meg az erőforrás a védekezésre.
