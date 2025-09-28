  • Megjelenítés
Elkészült a világ legmagasabb hídja: videón a monumentális szerkezet
Elkészült a világ legmagasabb hídja: videón a monumentális szerkezet

Vasárnap reggel átadták a közlekedők számára a világ legmagasabb hídját a kínai Kujcsou tartományban. A Huajiang Grand Canyon Bridge hídpályája mintegy 625 méterrel ível a Beipan folyó fölött, ezzel megdöntve a korábbi rekordot is tartó, közeli Duge Bridge csúcsát - számolt be a kínai Xinhua hírügynökség.

A Xinhua hírügynökség beszámolója szerint a híd elkészültével

az eddig két órás út a völgy egyik felétől a másikig mindössze két percesre rövidül majd.

A 2890 méter hosszú hídpálya építését 2022-ben kezdték meg, az átadást megelőzően statikus és dinamikus próbaterhelés során 96 teherautó, összesen nagyjából 3 300 tonnányi súllyal vizsgálta a szerkezet viselkedését.

