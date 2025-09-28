Elkészült a világ legmagasabb hídja: videón a monumentális szerkezet

A Xinhua hírügynökség beszámolója szerint a híd elkészültével

az eddig két órás út a völgy egyik felétől a másikig mindössze két percesre rövidül majd.

The world's tallest bridge opened to traffic Sunday morning in southwest China's Guizhou Province, slashing travel time across a deep canyon from two hours to just two minutes after three years of construction. #GLOBALink pic.twitter.com/NL05A6FgWn https://twitter.com/hashtag/GLOBALink?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — China Xinhua News (@XHNews) September 28, 2025

A 2890 méter hosszú hídpálya építését 2022-ben kezdték meg, az átadást megelőzően statikus és dinamikus próbaterhelés során 96 teherautó, összesen nagyjából 3 300 tonnányi súllyal vizsgálta a szerkezet viselkedését.

The world's tallest bridge passed the load-bearing test. 96 trucks were driven onto the Huajiang Grand Canyon Bridge in Guizhou, China. pic.twitter.com/Vt9PkEkTOX https://t.co/Vt9PkEkTOX — Tansu Yegen (@TansuYegen) August 28, 2025

