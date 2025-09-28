Harari szerint Putyin fő célja megbukott, Ukrajna megnyerheti a háborút

Yuval Noah Harari történész szerint a nyugati közvélekedéssel ellentétben Ukrajna eddig is győzelmeket aratott az Oroszország elleni háborúban, és minden esélye megvan arra, hogy végül meg is nyerje azt. Már a háború kezdetén, 2022 februárjában Oroszország teljes inváziót indított, célja Ukrajna elpusztítása és független államiságának megszüntetése volt. A legtöbb elemző és maga Moszkva is néhány nap alatt várt teljes orosz győzelmet, de ez nem következett be, írja Harari az FT-n megjelent véleménycikkében.
Volodimir Zelenszkij elutasította a nyugati evakuálási ajánlatot, és az ukrán hadsereg meglepte a világot azzal, hogy megvédte Kijevet, majd 2022 nyarán ellentámadásokkal visszafoglalta Harkiv és Herszon térségét. Azóta a frontvonal alig mozdult, és Oroszország képtelen volt stratégiai jelentőségű városokat elfoglalni.
Harari szerint az orosz hadsereg 2025-re 200–300 ezer halott és sebesült árán is csupán Ukrajna területének 0,6%-át tudta megszerezni.
Ezzel a tempóval száz évbe és több tízmillió áldozatba kerülne Ukrajna teljes elfoglalása – sőt, Oroszország 2025 augusztusára kevesebb területet tartott megszállva, mint 2022 augusztusában. Ez a helyzet az első világháború nyugati frontját idézi: hatalmas emberáldozat apró, stratégiailag jelentéktelen területekért.
Ukrajna stratégiája ezzel szemben tudatos: taktikai visszavonulásokkal kíméli katonáit, miközben hagyja, hogy az orosz hadsereg elvérezzen értelmetlen támadásokban. Ez a stratégia eddig működött, és a háború lényegében patthelyzetbe jutott.
A tengeren és a levegőben is komoly ukrán sikerek születtek. A háború elején teljes fekete-tengeri fölénnyel bíró orosz flotta zászlóshajója, a Moszkva elsüllyedt, több hajót megsemmisítettek, és Oroszország tengerészeti fölénye gyakorlatilag megszűnt. Az orosz légierő sem tudta átvenni az uralmat az égen, miközben súlyos veszteségeket szenvedett.
Mindezt Ukrajna úgy érte el, hogy egyetlen NATO-katona sem harcol közvetlenül a fronton, és sokáig a fejlett fegyverzethez sem jutott hozzá. Ha azonnal megkapta volna a nyugati fegyvereket, Harari szerint akár 2022 végére vagy 2023 nyarára véget érhetett volna a háború.
Harari rámutat arra is, hogy a háború leggyengébb pontja ma már nem Ukrajna katonai ereje, hanem a Nyugat elszántsága.
Ukrajna hadereje ma 1 millió tapasztalt katonából áll, míg a legnagyobb európai hadseregek (lengyel, német, francia) egyenként 200 ezer főt számlálnak, zömmel harci tapasztalat nélkül. Ez azt jelenti, hogy ha Oroszország megtámadná Európát, és az USA nem avatkozna be, az ukrán hadsereg lenne Európa legfontosabb védelmi vonala.
Harari szerint a háború végkimenetele még nyitott, de egy dolog már most világos: Putyin fő célja, az ukrán nemzet eltörlése megbukott. A háború nem pusztán területszerzésről vagy rombolásról szól, hanem politikai célok eléréséről. És Ukrajna már elérte a legfontosabbat: világossá tette, hogy létező, élő nemzet, amely készen áll függetlenségének védelmére.
„A nemzeteket nem földdarabok vagy vércseppek alkotják, hanem történetek, képek és emlékek az emberek fejében” – írja Harari. A háború emléke, az orosz atrocitások és az ukrán áldozatok története generációkon át fenntartja majd az ukrán nemzeti öntudatot. És ez az, ami végső soron Ukrajna győzelmét biztosítja.
Címlapkép forrása: Chris Jung/NurPhoto via Getty Images
