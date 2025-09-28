Kemény üzenetet küldött Trump a Microsoftnak: azonnali lépést sürget az elnök

Az amerikai elnök pénteken a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy Lisa Monaco jelenlegi pozíciója, amelyben "rendkívül érzékeny információkhoz" férhet hozzá, "elfogadhatatlan". Trump azt is kifogásolta, hogy Monaco korábban Barack Obama nemzetbiztonsági tanácsadója, majd Joe Biden alatt helyettes főügyész volt.

Véleményem szerint a Microsoftnak azonnal meg kellene szüntetnie Lisa Monaco munkaviszonyát

- írta Trump. Az elnök korábban már visszavonta Monaco biztonsági engedélyét.

A Microsoft szóvivője nem kívánt reagálni az ügyben. Monaco májusban csatlakozott a vállalathoz, ahol a kiberbiztonsági politikát és a világkormányokkal való kapcsolattartást felügyeli.

Laura Loomer, amerikai szélsőjobboldali influenszer korábban már többször bírálta a Microsoftot Monaco alkalmazása miatt, és felszólította az elnököt, hogy "vonja vissza a Microsoft összes kormányzati szerződését".

Ez nem az első eset, hogy Trump technológiai vezetőt támad hivatalba lépése óta. Korábban az Intel elnökének, Lip-Bu Tannak a lemondását követelte állítólagos összeférhetetlenség miatt.

