Az amerikai elnök pénteken a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy Lisa Monaco jelenlegi pozíciója, amelyben "rendkívül érzékeny információkhoz" férhet hozzá, "elfogadhatatlan". Trump azt is kifogásolta, hogy Monaco korábban Barack Obama nemzetbiztonsági tanácsadója, majd Joe Biden alatt helyettes főügyész volt.
Véleményem szerint a Microsoftnak azonnal meg kellene szüntetnie Lisa Monaco munkaviszonyát
- írta Trump. Az elnök korábban már visszavonta Monaco biztonsági engedélyét.
A Microsoft szóvivője nem kívánt reagálni az ügyben. Monaco májusban csatlakozott a vállalathoz, ahol a kiberbiztonsági politikát és a világkormányokkal való kapcsolattartást felügyeli.
Laura Loomer, amerikai szélsőjobboldali influenszer korábban már többször bírálta a Microsoftot Monaco alkalmazása miatt, és felszólította az elnököt, hogy "vonja vissza a Microsoft összes kormányzati szerződését".
Ez nem az első eset, hogy Trump technológiai vezetőt támad hivatalba lépése óta. Korábban az Intel elnökének, Lip-Bu Tannak a lemondását követelte állítólagos összeférhetetlenség miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Kemény üzenetet küldött Trump a Microsoftnak: azonnali lépést sürget az elnök
Elfogadhatatlannak tartja a cég egyik vezetőjét
Megszólaltak a szakemberek: hatalmas bajba kerül Európa, ha így megy tovább
Sokasodnak a problémák.
Ex-hurrikán érte el az európai partokat
Itt csapott le a vihar.
Elkészült a világ legmagasabb hídja: videón a monumentális szerkezet
Át is adták a forgalomnak.
Záporoztak a drónok Kijev felett: teljes házsorok megsemmisültek a fővárosban
Az eddigi egyik legsúlyosabb csapást mérte Oroszország.
A magyar csúcséttermek titkai: mi kerül 120 ezer forintba egy vacsorán?
A Portfolio Business Podcastban Harmath Csabával, a Gault&Millau étteremkalauz chief inspectorával beszélgettünk.
Újból érvénybe léptek a szankciók Irán ellen a nukleáris program miatt
Nukleáris fegyver előállítása lehet Irámn célja.
Harari szerint Putyin fő célja megbukott, Ukrajna megnyerheti a háborút
Az ukrán hadsereg Európa legerősebb védelmi vonala Oroszországgal szemben.
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Planet Budapest 2026 – Régiónk leglátványosabb fenntarthatósági kiállítása várja a jelentkezőket (x)
Kapcsolatépítés, üzleti lehetőségek.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.