  • Megjelenítés
Kemény üzenetet küldött Trump a Microsoftnak: azonnali lépést sürget az elnök
Globál

Kemény üzenetet küldött Trump a Microsoftnak: azonnali lépést sürget az elnök

Portfolio
Donald Trump felszólította a Microsoftot, hogy bocsássa el Lisa Monacót, a vállalat globális ügyekért felelős elnökét, akit korábbi kormányzati szerepvállalása miatt bírált - számolt be a Techcrunch.

Az amerikai elnök pénteken a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy Lisa Monaco jelenlegi pozíciója, amelyben "rendkívül érzékeny információkhoz" férhet hozzá, "elfogadhatatlan". Trump azt is kifogásolta, hogy Monaco korábban Barack Obama nemzetbiztonsági tanácsadója, majd Joe Biden alatt helyettes főügyész volt.

Véleményem szerint a Microsoftnak azonnal meg kellene szüntetnie Lisa Monaco munkaviszonyát

- írta Trump. Az elnök korábban már visszavonta Monaco biztonsági engedélyét.

A Microsoft szóvivője nem kívánt reagálni az ügyben. Monaco májusban csatlakozott a vállalathoz, ahol a kiberbiztonsági politikát és a világkormányokkal való kapcsolattartást felügyeli.

Laura Loomer, amerikai szélsőjobboldali influenszer korábban már többször bírálta a Microsoftot Monaco alkalmazása miatt, és felszólította az elnököt, hogy "vonja vissza a Microsoft összes kormányzati szerződését".

Ez nem az első eset, hogy Trump technológiai vezetőt támad hivatalba lépése óta. Korábban az Intel elnökének, Lip-Bu Tannak a lemondását követelte állítólagos összeférhetetlenség miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Gigantikus pénzügyi szakadék fenyegeti a mesterséges intelligencia jövőjét

Az amerikai álmot kergették, most Trump rájuk vágja az ajtót

Most először szólalt meg Európa első AI-vezérelt virtuális minisztere

Gigaberuházást jelentett be a Microsoft

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ebolavirus
Globál
Berobbant a rettegett, halálos járvány: egyre nő a fertőzöttek száma
Pénzcentrum
Ezeknél a kasszáknál nem lehet nyugdíjas utalvánnyal fizetni: jobb, ha erre mindenki felkészül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility