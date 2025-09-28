  • Megjelenítés
Kína titokzatos új stratégiája: egy autóipari trükkel akarják leuralni az űripart
Kína titokzatos új stratégiája: egy autóipari trükkel akarják leuralni az űripart

Kína űripara forradalmi változáson megy keresztül, az autóiparból átvett gyártási modellel kívánja tömegtermelésben előállítani a rakétákat és műholdakat - számolt be a SCMP.
Az állami tulajdonú kínai űrszektor egy

új gyártási filozófiát vezet be, amely az autóiparban alkalmazott gyártási elveken alapul.

A rendszer célja, hogy a űripari-technológiai eszközöket nemcsak gyorsan, hanem azonos minőségben, alacsonyabb költséggel és nagyobb rugalmassággal állítsák elő.

A hagyományos űripari gyártás eddig úgy működött, hogy az alkatrészeket előrejelzések és ütemtervek alapján gyártották, ami gyakran vezetett eltérésekhez, késésekhez és túlzott készletfelhalmozáshoz. Az új modell megfordítja ezt a logikát: az üzem csak akkor kér alkatrészeket a beszállítóktól, amikor azokra szükség van, és pontosan a szükséges mennyiségben.

A Toyota által a 20. század közepén kifejlesztett rendszer most a kínai űriparban nyer alkalmazást. A just-in-time,

keresletvezérelt logika

szerint a rakéták és műholdak gyártásában minden szakasz csak akkor indul el, amikor az azt követő fázis jelzi az igényt. Az eredmény egy szoros, rugalmas ellátási lánc, amelyben minden szükséges elem a kilövési ütemtervvel összhangban készül.

Ez a meglévő gyártási modellek rendszerszintű és diszruptív átalakítását jelenti

– írta Wang Guoqing vezetésével a Kínai Űrtudományi és Technológiai Vállalat (CASC) csapata egy júliusi tanulmányban.

Míg évtizedekig az űrjárművek nagyrészt kézzel készített egyedi darabok voltak, a műholdak és hordozórakéták iránti növekvő igény miatt a hagyományos megközelítés már nem elegendő.

A világ most a tömeges termelés korszakába lép az űriparban is

- tette hozzá Wang.

A kínai megközelítés állami vállalatokat, kutatóintézeteket és magánbeszállítókat koordinál egy összehangolt nemzeti stratégiában.

Az intelligens, rugalmas összeszerelő központok mesterséges intelligenciát és robotikát használnak a munkafolyamatok dinamikus átkonfigurálására különböző rakétamodellek esetén. Egy együttműködési digitális platform összeköti a gyárakat, laboratóriumokat és beszállítókat egész Kínában, lehetővé téve a gyártási állapot valós idejű nyomon követését és az ellátási lánc szűk keresztmetszeteinek azonnali láthatóságát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

