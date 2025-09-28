  • Megjelenítés
Legalább 39 halott és több mint 50 sérült egy választási rendezvényen Indiában
Legalább 39 halott és több mint 50 sérült egy választási rendezvényen Indiában

Legalább 39 ember vesztette életét és több mint 50-en megsérültek szombaton az indiai Tamil Naduban egy politikai nagygyűlésen, amelyet a népszerű színészből lett politikus, Vijay tartott. A tragédia a Tamilaga Vettri Kazhagam párt kampányrendezvényén történt Karurban, amikor a hatalmas tömeg kezelhetetlenné vált.

Legalább 39 ember meghalt és több mint 50-en megsérültek szombaton Tamil Naduban, Indiában, egy választási kampányrendezvényen, amelyet a népszerű tamil filmsztárból lett politikus, Vijay tartott – közölte M.K. Sztálin, a dél-indiai állam miniszterelnöke.

Eddig 39 halálos áldozatról tudunk, köztük 13 férfiról, 17 nőről, 4 fiúról és 5 lányról. További 51 ember – 26 férfi és 25 nő – intenzív kezelés alatt áll

– mondta Sztálin újságíróknak Karurban, abban a körzetben, ahol az eset történt.

A helyi törvényhozó, Senthil Balaji korábban arról számolt be, hogy 58 sérültet szállítottak kórházba. A tragédia a Tamilaga Vettri Kazhagam párt kampányrendezvényén történt, amelyet Vijay 2024-ben alapított, és amely a tartományi kormánypárt, a DMK, valamint Narendra Modi miniszterelnök pártja, a Bharatiya Janata Party ellen is fellép.

Vijay, aki három évtizede az egyik legnépszerűbb színész Dél-Indiában, hatalmas tömegeket vonz gyűléseire.

A helyi médiában megjelent videókon ezrek láthatók, amint egy hatalmas kampányjármű körül gyűlnek össze, amelynek tetejéről Vijay beszélt a közönséghez. A felvételek szerint a színész vízzel próbálta frissíteni az elájult embereket, és rendőri segítséget kért, amikor a tömeg irányíthatatlanná vált.

„Összetört a szívem. Elmondhatatlan fájdalmat és szomorúságot érzek” – írta Vijay az X-en. Egy Santosh nevű férfi, aki hét éves gyermekét veszítette el a tragédiában, zokogva vette át gyermeke holttestét a karuri kórház előtt.

Vijay részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak: „Őszinte együttérzésemet és részvétemet küldöm mindazoknak a testvéreimnek és nővéreimnek, akik elvesztették szeretteiket Karurban. Gyors felépülést kívánok a kórházban ápoltaknak.”

A beszámolók szerint legalább 44 orvost vezényeltek a közeli Tiruchirappalli és Salem körzetekből Karurba. Sztálin vasárnap reggeli sajtótájékoztatóján elmondta: „Tamil Nadu vizsgálóbizottságot állított fel Aruna Jagadeesan nyugalmazott bíró vezetésével, hogy kivizsgálja az esetet, és jelentést tegyen a kormánynak, amely ezután megteszi a szükséges lépéseket.” Emellett bejelentette, hogy az áldozatok családjai fejenként 1 millió rúpiás (kb. 11 280 dolláros) kártérítést kapnak.

Nem ez az első alkalom, hogy Vijay rendezvényein biztonsági problémák merülnek fel: pártja 2024 októberi első gyűlésén a sajtóhírek szerint legalább hatan haltak meg. A hatóságok által bevezetett korlátozások – például a konvoj méretének szabályozása vagy a helyszínek megváltoztatása – ellenére a hatalmas tömegek újra és újra túlterhelik a helyi infrastruktúrát.

„A karuri politikai nagygyűlésen történt tragikus esemény mélységesen elszomorító” – írta Narendra Modi miniszterelnök az X-en.

Címlapkép forrása: Dinodia Photo via Getty Images

