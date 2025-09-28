Legalább 39 halott és több mint 50 sérült egy választási rendezvényen Indiában

Legalább 39 ember vesztette életét és több mint 50-en megsérültek szombaton az indiai Tamil Naduban egy politikai nagygyűlésen, amelyet a népszerű színészből lett politikus, Vijay tartott. A tragédia a Tamilaga Vettri Kazhagam párt kampányrendezvényén történt Karurban, amikor a hatalmas tömeg kezelhetetlenné vált.

Legalább 39 ember meghalt és több mint 50-en megsérültek szombaton Tamil Naduban, Indiában, egy választási kampányrendezvényen, amelyet a népszerű tamil filmsztárból lett politikus, Vijay tartott – közölte M.K. Sztálin, a dél-indiai állam miniszterelnöke.

Eddig 39 halálos áldozatról tudunk, köztük 13 férfiról, 17 nőről, 4 fiúról és 5 lányról. További 51 ember – 26 férfi és 25 nő – intenzív kezelés alatt áll

– mondta Sztálin újságíróknak Karurban, abban a körzetben, ahol az eset történt.

A helyi törvényhozó, Senthil Balaji korábban arról számolt be, hogy 58 sérültet szállítottak kórházba. A tragédia a Tamilaga Vettri Kazhagam párt kampányrendezvényén történt, amelyet Vijay 2024-ben alapított, és amely a tartományi kormánypárt, a DMK, valamint Narendra Modi miniszterelnök pártja, a Bharatiya Janata Party ellen is fellép.

Vijay, aki három évtizede az egyik legnépszerűbb színész Dél-Indiában, hatalmas tömegeket vonz gyűléseire.

A helyi médiában megjelent videókon ezrek láthatók, amint egy hatalmas kampányjármű körül gyűlnek össze, amelynek tetejéről Vijay beszélt a közönséghez. A felvételek szerint a színész vízzel próbálta frissíteni az elájult embereket, és rendőri segítséget kért, amikor a tömeg irányíthatatlanná vált.

„Összetört a szívem. Elmondhatatlan fájdalmat és szomorúságot érzek” – írta Vijay az X-en. Egy Santosh nevű férfi, aki hét éves gyermekét veszítette el a tragédiában, zokogva vette át gyermeke holttestét a karuri kórház előtt.

Vijay részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak: „Őszinte együttérzésemet és részvétemet küldöm mindazoknak a testvéreimnek és nővéreimnek, akik elvesztették szeretteiket Karurban. Gyors felépülést kívánok a kórházban ápoltaknak.”

A beszámolók szerint legalább 44 orvost vezényeltek a közeli Tiruchirappalli és Salem körzetekből Karurba. Sztálin vasárnap reggeli sajtótájékoztatóján elmondta: „Tamil Nadu vizsgálóbizottságot állított fel Aruna Jagadeesan nyugalmazott bíró vezetésével, hogy kivizsgálja az esetet, és jelentést tegyen a kormánynak, amely ezután megteszi a szükséges lépéseket.” Emellett bejelentette, hogy az áldozatok családjai fejenként 1 millió rúpiás (kb. 11 280 dolláros) kártérítést kapnak.

Nem ez az első alkalom, hogy Vijay rendezvényein biztonsági problémák merülnek fel: pártja 2024 októberi első gyűlésén a sajtóhírek szerint legalább hatan haltak meg. A hatóságok által bevezetett korlátozások – például a konvoj méretének szabályozása vagy a helyszínek megváltoztatása – ellenére a hatalmas tömegek újra és újra túlterhelik a helyi infrastruktúrát.

„A karuri politikai nagygyűlésen történt tragikus esemény mélységesen elszomorító” – írta Narendra Modi miniszterelnök az X-en.

Címlapkép forrása: Dinodia Photo via Getty Images