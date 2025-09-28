  • Megjelenítés
Lengyelország ideiglenes légtérzárat rendelt el az ukrajnai orosz támadás miatt
Globál

Lengyelország ideiglenes légtérzárat rendelt el az ukrajnai orosz támadás miatt

MTI
Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.

A tájékoztatás szerint lengyel és szövetséges repülőgépeket is riasztottak, az intézkedés megelőző jellegű, célja a légtér biztonságának szavatolása és a lakosság védelme.

A fegyveres erők X közösségi portálon megosztott tájékoztatása szerint a riasztás szombatról vasárnapra virradóra lépett életbe, miután az orosz légierő hosszú hatótávolságú gépei támadást hajtottak végre Ukrajnában.

A hadsereg hangsúlyozta, hogy a légtérzár megelőző, védelmi intézkedés.

A Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás adatai alapján a korlátozás Lublin és Rzeszów térségét érintette, és vasárnap hajnali 4 óráig volt érvényben. Az ukrán légierő közlése szerint vasárnap hajnali három órakor Ukrajna-szerte légiriadó volt érvényben.

Címlapkép forrása: Douglas Sacha via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna
Globál
Masszív orosz támadás érte Kijevet – Több száz drónt és rakétát vetettek be
Pénzcentrum
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility