Lengyelország ideiglenes légtérzárat rendelt el az ukrajnai orosz támadás miatt

Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.

A tájékoztatás szerint lengyel és szövetséges repülőgépeket is riasztottak, az intézkedés megelőző jellegű, célja a légtér biztonságának szavatolása és a lakosság védelme.

A fegyveres erők X közösségi portálon megosztott tájékoztatása szerint a riasztás szombatról vasárnapra virradóra lépett életbe, miután az orosz légierő hosszú hatótávolságú gépei támadást hajtottak végre Ukrajnában.

A hadsereg hangsúlyozta, hogy a légtérzár megelőző, védelmi intézkedés.

A Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás adatai alapján a korlátozás Lublin és Rzeszów térségét érintette, és vasárnap hajnali 4 óráig volt érvényben. Az ukrán légierő közlése szerint vasárnap hajnali három órakor Ukrajna-szerte légiriadó volt érvényben.

