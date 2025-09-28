Masszív orosz támadás érte Kijevet – Több száz drónt és rakétát vetettek be

Lengyelország ideiglenes légtérzárat rendelt el az ukrajnai orosz támadás miatt
Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.
Több mint 6100-an érkeztek Ukrajnából szombaton
Az ukrán-magyar határszakaszon 6134-en léptek be Magyarországra szombaton. A beléptetettek közül a rendőrség 28 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben. (MTI)
Orosz támadás érte Kijevet
Az ukrán fővárost masszív támadás érte Oroszország részéről az éjszaka folyamán
– közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.
Elmondása szerint egy ötemeletes épület részben megsemmisült, és legalább három embert kórházba szállítottak.
Az ukrán külügyminiszter szerint az ország elleni támadáshullámban több száz drónt és rakétát vetettek be.
Címlapkép forrása: Ed Ram/Getty Images
