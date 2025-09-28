  • Megjelenítés
Masszív orosz támadás érte Kijevet – Több száz drónt és rakétát vetettek be
Globál

Masszív orosz támadás érte Kijevet – Több száz drónt és rakétát vetettek be

Portfolio
Éjszaka újabb súlyos támadást indított Oroszország Ukrajna ellen. Kijev polgármestere szerint egy ötemeletes épület részben megsemmisült, több civil megsérült. Az ukrán külügyminiszter szerint több száz drónt és rakétát vetettek be országszerte. Háborús híreink vasárnap.
Megosztás

Lengyelország ideiglenes légtérzárat rendelt el az ukrajnai orosz támadás miatt

Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.

Tovább a cikkhez
Lengyelország ideiglenes légtérzárat rendelt el az ukrajnai orosz támadás miatt
Megosztás

Több mint 6100-an érkeztek Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 6134-en léptek be Magyarországra szombaton. A beléptetettek közül a rendőrség 28 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben. (MTI)

Megosztás

Orosz támadás érte Kijevet

Az ukrán fővárost masszív támadás érte Oroszország részéről az éjszaka folyamán

– közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.

Elmondása szerint egy ötemeletes épület részben megsemmisült, és legalább három embert kórházba szállítottak.

Az ukrán külügyminiszter szerint az ország elleni támadáshullámban több száz drónt és rakétát vetettek be.

Címlapkép forrása: Ed Ram/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
lengyel
Globál
Lengyelország ideiglenes légtérzárat rendelt el az ukrajnai orosz támadás miatt
Pénzcentrum
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility