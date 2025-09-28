Megszólaltak a szakemberek: hatalmas bajba kerül Európa, ha így megy tovább

Az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, Norvégiában és Svájcban az aszályok okozta veszteségek várhatóan

13 milliárd euróra emelkednek, ha a globális felmelegedés értéke eléri a 2 Celsius-fokot, a korábbi évizedek átlaghőmérsékletéhez képest.

Ha a hőmérséklet-emelkedés meghaladja a 3 Celsius-fokot, 17,5 milliárd euróra rúghat a hatása a mezőgazdaságra.

Az élelmiszerrendszer különösen sérülékeny. Lilian Guzmán Berlin környéki gazda repcetermése például teljesen megsemmisült, míg Adam Beer angliai biogazdálkodó a káposztái és karfioljai 95%-át vesztette el a júliusi hőhullám után.

A vízhiány más gazdasági ágazatokat is érint. Martin Staats, a német belvízi hajózási szövetség elnöke szerint az alacsony vízszint korlátozza a hajók mozgását és rakodását.

Az aszály a legnagyobb probléma a hajózási iparban, nagyobb, mint a Covid vagy más gazdasági kihívások

- mondta.

A Rajna folyón 2018-ban a BASF német vegyipari vállalat 250 millió eurós veszteséget szenvedett, amikor a víz túl meleg volt az ipari létesítmények hűtéséhez, és a vízszint túl alacsony volt a nyersanyagok vagy áruk szállításához. Más vállalatok, mint a Covestro, külön munkacsoportot hoztak létre a vízszint-ingadozások kezelésére.

Az energiaszektor számára is nagy nehézséget okoznak a felmelegedés miatt egyre gyakoribbá váló hőhullámok: Franciaország és Svájc kénytelen volt leállítani atomerőműveit a júniusi hőhullám idején a hűtéshez szükséges hideg víz hiánya miatt. Európa vízerőmű-termelése 2025 májusában 2017 óta a legalacsonyabb szintre esett vissza.

Június végén Európa egyharmada narancssárga aszályfigyelmeztetés alatt állt, augusztusra pedig Délnyugat-Franciaország és a Balkán nagy részén vörös riasztási körülmények alakultak ki.

Az aszályhelyzet Magyarországon is különösen súlyos volt az idei nyár alatt. Ahogy arról a Portfolio-n is rendszeresen beszámoltunk, különösen a dél-alföldi régiókban szinte egész nyáron súlyos volt a szárazság, ahol több helyen az időnként hazánkba érkező zivatarrendszerek sem hoztak enyhülést a nyár alatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images