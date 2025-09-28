  • Megjelenítés
Megszólaltak a szakemberek: hatalmas bajba kerül Európa, ha így megy tovább
Megszólaltak a szakemberek: hatalmas bajba kerül Európa, ha így megy tovább

Az európai gazdálkodók és iparágak súlyos veszteségeket szenvednek el az egyre gyakoribb aszályok miatt, amelyek éves szinten már 11,2 milliárd eurós kárt okoznak a kontinensen - számolt be a The Guardian.

Az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, Norvégiában és Svájcban az aszályok okozta veszteségek várhatóan

13 milliárd euróra emelkednek, ha a globális felmelegedés értéke eléri a 2 Celsius-fokot, a korábbi évizedek átlaghőmérsékletéhez képest.

Ha a hőmérséklet-emelkedés meghaladja a 3 Celsius-fokot, 17,5 milliárd euróra rúghat a hatása a mezőgazdaságra.

Az élelmiszerrendszer különösen sérülékeny. Lilian Guzmán Berlin környéki gazda repcetermése például teljesen megsemmisült, míg Adam Beer angliai biogazdálkodó a káposztái és karfioljai 95%-át vesztette el a júliusi hőhullám után.

A vízhiány más gazdasági ágazatokat is érint. Martin Staats, a német belvízi hajózási szövetség elnöke szerint az alacsony vízszint korlátozza a hajók mozgását és rakodását.

Az aszály a legnagyobb probléma a hajózási iparban, nagyobb, mint a Covid vagy más gazdasági kihívások

- mondta.

A Rajna folyón 2018-ban a BASF német vegyipari vállalat 250 millió eurós veszteséget szenvedett, amikor a víz túl meleg volt az ipari létesítmények hűtéséhez, és a vízszint túl alacsony volt a nyersanyagok vagy áruk szállításához. Más vállalatok, mint a Covestro, külön munkacsoportot hoztak létre a vízszint-ingadozások kezelésére.

Az energiaszektor számára is nagy nehézséget okoznak a felmelegedés miatt egyre gyakoribbá váló hőhullámok: Franciaország és Svájc kénytelen volt leállítani atomerőműveit a júniusi hőhullám idején a hűtéshez szükséges hideg víz hiánya miatt. Európa vízerőmű-termelése 2025 májusában 2017 óta a legalacsonyabb szintre esett vissza.

Június végén Európa egyharmada narancssárga aszályfigyelmeztetés alatt állt, augusztusra pedig Délnyugat-Franciaország és a Balkán nagy részén vörös riasztási körülmények alakultak ki.

Az aszályhelyzet Magyarországon is különösen súlyos volt az idei nyár alatt. Ahogy arról a Portfolio-n is rendszeresen beszámoltunk, különösen a dél-alföldi régiókban szinte egész nyáron súlyos volt a szárazság, ahol több helyen az időnként hazánkba érkező zivatarrendszerek sem hoztak enyhülést a nyár alatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Globál
