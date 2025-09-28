Megszólaltak a szakemberek: hatalmas bajba kerül Európa, ha így megy tovább

Az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, Norvégiában és Svájcban az aszályok okozta veszteségek várhatóan
13 milliárd euróra emelkednek, ha a globális felmelegedés értéke eléri a 2 Celsius-fokot, a korábbi évizedek átlaghőmérsékletéhez képest.
Ha a hőmérséklet-emelkedés meghaladja a 3 Celsius-fokot, 17,5 milliárd euróra rúghat a hatása a mezőgazdaságra.
Az élelmiszerrendszer különösen sérülékeny. Lilian Guzmán Berlin környéki gazda repcetermése például teljesen megsemmisült, míg Adam Beer angliai biogazdálkodó a káposztái és karfioljai 95%-át vesztette el a júliusi hőhullám után.
A vízhiány más gazdasági ágazatokat is érint. Martin Staats, a német belvízi hajózási szövetség elnöke szerint az alacsony vízszint korlátozza a hajók mozgását és rakodását.
Az aszály a legnagyobb probléma a hajózási iparban, nagyobb, mint a Covid vagy más gazdasági kihívások
- mondta.
A Rajna folyón 2018-ban a BASF német vegyipari vállalat 250 millió eurós veszteséget szenvedett, amikor a víz túl meleg volt az ipari létesítmények hűtéséhez, és a vízszint túl alacsony volt a nyersanyagok vagy áruk szállításához. Más vállalatok, mint a Covestro, külön munkacsoportot hoztak létre a vízszint-ingadozások kezelésére.
Az energiaszektor számára is nagy nehézséget okoznak a felmelegedés miatt egyre gyakoribbá váló hőhullámok: Franciaország és Svájc kénytelen volt leállítani atomerőműveit a júniusi hőhullám idején a hűtéshez szükséges hideg víz hiánya miatt. Európa vízerőmű-termelése 2025 májusában 2017 óta a legalacsonyabb szintre esett vissza.
Június végén Európa egyharmada narancssárga aszályfigyelmeztetés alatt állt, augusztusra pedig Délnyugat-Franciaország és a Balkán nagy részén vörös riasztási körülmények alakultak ki.
Az aszályhelyzet Magyarországon is különösen súlyos volt az idei nyár alatt. Ahogy arról a Portfolio-n is rendszeresen beszámoltunk, különösen a dél-alföldi régiókban szinte egész nyáron súlyos volt a szárazság, ahol több helyen az időnként hazánkba érkező zivatarrendszerek sem hoztak enyhülést a nyár alatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ex-hurrikán érte el az európai partokat
Itt csapott le a vihar.
Elkészült a világ legmagasabb hídja: videón a monumentális szerkezet
Át is adták a forgalomnak.
Záporoztak a drónok Kijev felett: teljes házsorok megsemmisültek a fővárosban
Az eddigi egyik legsúlyosabb csapást mérte Oroszország.
A magyar csúcséttermek titkai: mi kerül 120 ezer forintba egy vacsorán?
A Portfolio Business Podcastban Harmath Csabával, a Gault&Millau étteremkalauz chief inspectorával beszélgettünk.
Újból érvénybe léptek a szankciók Irán ellen a nukleáris program miatt
Nukleáris fegyver előállítása lehet Irámn célja.
Harari szerint Putyin fő célja megbukott, Ukrajna megnyerheti a háborút
Az ukrán hadsereg Európa legerősebb védelmi vonala Oroszországgal szemben.
Trumpék annyi pénzt kértek, amit egyszerűen nem tud kifizetni Dél-Korea
Megy a vámcsökkentési alku.
Évtizedes szabály dőlt meg a forintról
Változóban a monetáris politika.
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Planet Budapest 2026 – Régiónk leglátványosabb fenntarthatósági kiállítása várja a jelentkezőket (x)
Kapcsolatépítés, üzleti lehetőségek.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.