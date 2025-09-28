Pánik a brit légtérben: két utasszállító is vészhelyzetet jelentett

Szokatlan helyzet alakult ki ma az Egyesült Királyság felett: rövid időn belül két utasszállító repülőgép is beállította a 7700-as vészjelző kódot, amely általános vészhelyzetet jelent a légiforgalomban.

A kód használatával a pilóták azonnal jelzik a légiforgalmi irányításnak, hogy

rendkívüli körülmények miatt azonnali segítségre van szükségük.

A TUI Boeing 737-800-asa (BY6754) Cardiffból indult Pafoszba, de a felszállás után röviddel műszaki hiba miatt megszakította útját, és vészhelyzetet jelentett. A gép a beszámolók szerint körözni kezdett, majd visszatért az Egyesült Királyság légterébe. Az utasok biztonságban voltak, a leszállás előkészítése a szokásos protokoll szerint zajlott.

A United Airlines Boeing 777-200-asa (UA939) eredetileg Heathrow-ról indult San Franciscóba. A transzatlanti útvonalon azonban szintén vészhelyzeti kódot állított be, és visszafordult London felé. A nemzetközi járat státusza hivatalosan is „diverted” (eltérített) lett, vagyis nem teljesítette az eredeti útvonalat, hanem Heathrow-n szállt le. A társaság egyelőre nem közölt részleteket.

A 7700-as kód beállítása mindig kiemelt figyelmet kap, hiszen ez a legáltalánosabb vészhelyzeti jelzés a polgári repülésben. Nem kizárólag életveszélyes helyzetben használják, hanem akkor is, ha a gép olyan problémával szembesül, amely miatt nem tudja biztonságosan teljesíteni az útját – például műszaki meghibásodás vagy fedélzeti sürgős egészségügyi probléma miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio