  • Megjelenítés
Sorozatos légtérsértések után lépett az EU-s ország: így akadályoznák meg a drónos incidenseket
Globál

Sorozatos légtérsértések után lépett az EU-s ország: így akadályoznák meg a drónos incidenseket

Portfolio
Dánia a jövő hétre betiltotta a civil drónok használatát az országban a jövő héten, mialatt az EU soros elnökeként csúcstalálkozót rendeznek az országban. A döntés hátterében az országban megszaporodott drónos légtérsértések állnak, mikor több katonai létesítménynél is drónokat észleltek, és a héten több repülőteret is ideiglenesen le kellett zárni hasonló esetek miatt.

A hét elején a drónok miatt több repülőteret is le kellett zárni az országban, köztük a koppenhágai repülőteret is, amely hétfőn közel négy órán át nem fogadott járatokat. Tegnap pedig arról számoltak be a hatóságok, hogy az éjszaka folyamán több katonai létesítményüknél is drónokat figyeltek meg, és különböző képességeket vetettek be az incidens kezelésére. 

Dánia a drónokat "hibrid támadás" részének nevezte. Bár nem jelentette ki egyértelműen, kit tart felelősnek, Mette Frederiksen miniszterelnök Oroszországra utalt, mint "az európai biztonságot fenyegető elsődleges országra". A Kreml tagadja a felelősséget.

A tilalom értelmében a civil drónok használata tilos lesz a dán légtérben a jövő hét hétfőtől péntekig,

amikor Dánia - amely az EU soros elnökségét tölti be az év második felében - európai vezetőket fogad.

Jelenleg nehéz biztonsági helyzetben vagyunk, és biztosítanunk kell a lehető legjobb munkakörülményeket a fegyveres erők és a rendőrség számára, amikor ők felelnek a biztonságért az EU-csúcstalálkozó alatt

- nyilatkozta Troels Lund Poulsen védelmi miniszter vasárnapi közleményében.

Dánia szerdán EU-vezetőket fogad, majd csütörtökön a 47 tagú Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójára kerül sor az országban, amelyet az EU és más baráti európai országok egyesítésére hoztak létre Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb légtérsértések Európában, ezúttal Dánia észlelt gyanús drónokat

Folytatódik: rejtélyes drónok tűntek fel Németország felett is

Itt valami nem stimmel: újabb súlyos drónincidens történt az európai országban

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ebolavirus
Globál
Berobbant a rettegett, halálos járvány: egyre nő a fertőzöttek száma
Pénzcentrum
Ezeknél a kasszáknál nem lehet nyugdíjas utalvánnyal fizetni: jobb, ha erre mindenki felkészül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility