Sorozatos légtérsértések után lépett az EU-s ország: így akadályoznák meg a drónos incidenseket

Dánia a jövő hétre betiltotta a civil drónok használatát az országban a jövő héten, mialatt az EU soros elnökeként csúcstalálkozót rendeznek az országban. A döntés hátterében az országban megszaporodott drónos légtérsértések állnak, mikor több katonai létesítménynél is drónokat észleltek, és a héten több repülőteret is ideiglenesen le kellett zárni hasonló esetek miatt.

A hét elején a drónok miatt több repülőteret is le kellett zárni az országban, köztük a koppenhágai repülőteret is, amely hétfőn közel négy órán át nem fogadott járatokat. Tegnap pedig arról számoltak be a hatóságok, hogy az éjszaka folyamán több katonai létesítményüknél is drónokat figyeltek meg, és különböző képességeket vetettek be az incidens kezelésére.

Dánia a drónokat "hibrid támadás" részének nevezte. Bár nem jelentette ki egyértelműen, kit tart felelősnek, Mette Frederiksen miniszterelnök Oroszországra utalt, mint "az európai biztonságot fenyegető elsődleges országra". A Kreml tagadja a felelősséget.

A tilalom értelmében a civil drónok használata tilos lesz a dán légtérben a jövő hét hétfőtől péntekig,

amikor Dánia - amely az EU soros elnökségét tölti be az év második felében - európai vezetőket fogad.

Jelenleg nehéz biztonsági helyzetben vagyunk, és biztosítanunk kell a lehető legjobb munkakörülményeket a fegyveres erők és a rendőrség számára, amikor ők felelnek a biztonságért az EU-csúcstalálkozó alatt

- nyilatkozta Troels Lund Poulsen védelmi miniszter vasárnapi közleményében.

Dánia szerdán EU-vezetőket fogad, majd csütörtökön a 47 tagú Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójára kerül sor az országban, amelyet az EU és más baráti európai országok egyesítésére hoztak létre Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images