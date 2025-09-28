Sorozatos légtérsértések után lépett az EU-s ország: így akadályoznák meg a drónos incidenseket

A hét elején a drónok miatt több repülőteret is le kellett zárni az országban, köztük a koppenhágai repülőteret is, amely hétfőn közel négy órán át nem fogadott járatokat. Tegnap pedig arról számoltak be a hatóságok, hogy az éjszaka folyamán több katonai létesítményüknél is drónokat figyeltek meg, és különböző képességeket vetettek be az incidens kezelésére.
Dánia a drónokat "hibrid támadás" részének nevezte. Bár nem jelentette ki egyértelműen, kit tart felelősnek, Mette Frederiksen miniszterelnök Oroszországra utalt, mint "az európai biztonságot fenyegető elsődleges országra". A Kreml tagadja a felelősséget.
A tilalom értelmében a civil drónok használata tilos lesz a dán légtérben a jövő hét hétfőtől péntekig,
amikor Dánia - amely az EU soros elnökségét tölti be az év második felében - európai vezetőket fogad.
Jelenleg nehéz biztonsági helyzetben vagyunk, és biztosítanunk kell a lehető legjobb munkakörülményeket a fegyveres erők és a rendőrség számára, amikor ők felelnek a biztonságért az EU-csúcstalálkozó alatt
- nyilatkozta Troels Lund Poulsen védelmi miniszter vasárnapi közleményében.
Dánia szerdán EU-vezetőket fogad, majd csütörtökön a 47 tagú Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójára kerül sor az országban, amelyet az EU és más baráti európai országok egyesítésére hoztak létre Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kemény üzenetet küldött Trump a Microsoftnak: azonnali lépést sürget az elnök
Elfogadhatatlannak tartja a cég egyik vezetőjét
Megszólaltak a szakemberek: hatalmas bajba kerül Európa, ha így megy tovább
Sokasodnak a problémák.
Ex-hurrikán érte el az európai partokat
Itt csapott le a vihar.
Elkészült a világ legmagasabb hídja: videón a monumentális szerkezet
Át is adták a forgalomnak.
Záporoztak a drónok Kijev felett: teljes házsorok megsemmisültek a fővárosban
Az eddigi egyik legsúlyosabb csapást mérte Oroszország.
A magyar csúcséttermek titkai: mi kerül 120 ezer forintba egy vacsorán?
A Portfolio Business Podcastban Harmath Csabával, a Gault&Millau étteremkalauz chief inspectorával beszélgettünk.
Újból érvénybe léptek a szankciók Irán ellen a nukleáris program miatt
Nukleáris fegyver előállítása lehet Irámn célja.
Harari szerint Putyin fő célja megbukott, Ukrajna megnyerheti a háborút
Az ukrán hadsereg Európa legerősebb védelmi vonala Oroszországgal szemben.
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Planet Budapest 2026 – Régiónk leglátványosabb fenntarthatósági kiállítása várja a jelentkezőket (x)
Kapcsolatépítés, üzleti lehetőségek.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?