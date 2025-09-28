Záporoztak a drónok Kijev felett: teljes házsorok megsemmisültek a fővárosban

Oroszország vasárnap hajnalban nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Kijev és Ukrajna más részei ellen, amely legalább négy ember halálát és több tucat sérülését okozta. A támadás a háború kezdete óta az egyik legsúlyosabb volt a főváros ellen.

Az ukrán hadsereg közlése szerint Oroszország az éjszaka folyamán

595 drónt és 48 rakétát indított,

amelyek közül a légvédelem 568 drónt és 43 rakétát semmisített meg. A támadás fő célpontja Kijev volt.

Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök elmondta, hogy a több mint 12 órán át tartó támadás során kardiológiai klinika, gyárak és lakóépületek sérültek meg. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint "tömeges" támadást hajtottak végre Ukrajna ellen, nagy hatótávolságú légi és tengeri fegyverekkel, valamint drónokkal, amelyek katonai infrastruktúrát, köztük repülőtereket céloztak.

Horrifying images coming out of Ukraine's capital, Kyiv, this morning after a massive Russian drone and missile attack overnight. In the Kyiv district of Borshchagovka, a residential neighborhood was severely damaged. pic.twitter.com/MNHWKKoS96 https://t.co/MNHWKKoS96 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 28, 2025

A támadás miatt Lengyelország lezárta légterét két délkeleti város közelében, és vadászgépeket helyezett készenlétbe, amíg a veszély el nem hárult.

Zelenszkij ismét sürgette a nemzetközi közösséget, hogy határozottan lépjen fel Oroszország energiabevételeinek elvágása érdekében, amelyek az inváziót finanszírozzák.

A határozott fellépés ideje már régen lejárt, és számítunk az Egyesült Államok, Európa, a G7 és a G20 erőteljes válaszára

- írta a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

A Reuters tudósítói Kijev külvárosában jártak, ahol

újonnan épült házsorok szinte teljesen megsemmisültek,

a parkoló autókat pedig összelapították a lehulló törmelékek. A lakók egy lakótömb romjai között kutattak, miután ablakaikat a robbanás ereje betörte.

A támadások során legalább négy ember életét vesztette, és a helyi hatóságok szerint országszerte 67-en sebesültek meg. Az áldozatok között volt egy 12 éves lány is, bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg - közölte Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője.

