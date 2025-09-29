  • Megjelenítés
Becsapódott az újabb rakéta, lángokban áll egy hajó a világ legfontosabb kereskedelmi útvonalán
Egy kereskedelmi hajó kigyulladt hétfőn, miután támadás érte a Vörös-tengeren. Vélhetően a jemeni húszi lázadók rakétája csapódott a járműbe. Az incidens aggodalmat keltett a globális kereskedelmi útvonalak biztonságával kapcsolatban.

A kép illusztráció.

Egy hajó kigyulladt a Vörös-tengeren, Jemen partjainál, miután ismeretlen eredetű támadás érte – írja az Euronews.

A brit katonai hatóságok szerint a hajót lövedék találta el, és a térségben közlekedő járműveknek fokozott óvatosságot javasolnak.

Az incidens idején a hajó lángokban állt, a tengerészeti hatóságok pedig megkezdték az események kivizsgálását és a helyzet követését.

Helyi források szerint rakétát lőttek ki a húszi lázadók által ellenőrzött területről, de azok nem vállalták azonnal felelősséget a támadásért.

A csoport az utóbbi időben rendszeresen hajt végre akciókat kereskedelmi hajók ellen, amelyeket Izrael elleni politikai üzenetként értelmeznek.

Az elmúlt két évben a húszik támadásai megzavarták a forgalmat a Vörös-tengeren, amelyen a háború előtt évente körülbelül 1000 milliárd dollár értékű áru haladt át, ezzel a világ egyik legfontosabb kereskedelmi utat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

