Becsapódott az újabb rakéta, lángokban áll egy hajó a világ legfontosabb kereskedelmi útvonalán

Egy kereskedelmi hajó kigyulladt hétfőn, miután támadás érte a Vörös-tengeren. Vélhetően a jemeni húszi lázadók rakétája csapódott a járműbe. Az incidens aggodalmat keltett a globális kereskedelmi útvonalak biztonságával kapcsolatban.

Egy hajó kigyulladt a Vörös-tengeren, Jemen partjainál, miután ismeretlen eredetű támadás érte – írja az Euronews.

A brit katonai hatóságok szerint a hajót lövedék találta el, és a térségben közlekedő járműveknek fokozott óvatosságot javasolnak.

Az incidens idején a hajó lángokban állt, a tengerészeti hatóságok pedig megkezdték az események kivizsgálását és a helyzet követését.

Helyi források szerint rakétát lőttek ki a húszi lázadók által ellenőrzött területről, de azok nem vállalták azonnal felelősséget a támadásért.

A csoport az utóbbi időben rendszeresen hajt végre akciókat kereskedelmi hajók ellen, amelyeket Izrael elleni politikai üzenetként értelmeznek.

Az elmúlt két évben a húszik támadásai megzavarták a forgalmat a Vörös-tengeren, amelyen a háború előtt évente körülbelül 1000 milliárd dollár értékű áru haladt át, ezzel a világ egyik legfontosabb kereskedelmi utat.

