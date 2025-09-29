Bejelentette Ukrajna: bárhova képesek támadni, egész Oroszország veszélyben van

Oroszországban most már bármilyen katonai létesítményre képes csapást mérni Ukrajna – jelentette ki Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter egy nyilvános fórumon.

Ukrajna a szabadságát védi, az ENSZ Alapokmányának 51. cikkelye alapján. Oroszország most már rá kellett, hogy jöjjön – sem most, sem a jövőben nincs számukra biztonságos hely”

– mondta Sibiha.

Elmondta: az ukrán haderő Oroszországon belül bárhova képes már támadni, bármilyen katonai létesítményt képes megsemmisíteni.

Már megmutattuk az ukrán fegyverek erejét”

– mondta az ukrán vezető.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons