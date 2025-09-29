  • Megjelenítés
Bejelentette Ukrajna: megkapják a legendás Gripen vadászgépeket
Globál

Bejelentette Ukrajna: megkapják a legendás Gripen vadászgépeket

Portfolio
Ukrajna francia Mirage és amerikai F-16-os vadászgépek mellett svéd Gripen vadászgépeket is kap majd hamarosan – jelentette be Iván Havrjliuk, ukrán helyettes védelmi miniszter a BBC médiafelületén egy interjúban.

A politikus arról beszélt, hogy Ukrajna 10 Patriot légvédelmi rakétarendszert kért, illetve „számítanak arra,” hogy még több Mirage és F-16-os vadászgépet, valamint svéd Gripeneket is kapnak.

A riporter erre rákérdezett, mindhárom gépből kap-e majd Ukrajna és ha igen, mennyit.

Ön helyesen megnevezte a neveket, de nem fogok konkrétan válaszolni, miből mennyit kapunk”

– mondta az ukrán vezető.

Meglátja majd, amikor Ukrajna egén látjuk őket repülni”

– mondta Havrjliuk.

Nem tudni, Ukrajna melyik szövetségese adja oda Gripenjeit a megtámadott országnak, jó eséllyel Svédországról van szó. A gépeket egyébként Magyarország és Csehország légiereje is használja.

Az is lehet persze, hogy nincs konkrét döntés a gépek átadásával kapcsolatosan, Havrijliuk csak reménykedik abban, hogy kapnak majd gépeket, ezért fogalmaz ilyen árnyaltan. Gripen vadászgépeket Ukrajna évek óta próbál beszerezni Svédországtól katonai támogatás formájában.

Kapcsolódó cikkünk

Az orosz hadsereget ellátó üzemet támadott Ukrajna, Zelenszkij megfejtést adott a rejtélyes drónészlelésekre – Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
moldova
Globál
Már ma elszabadulhat a pokol, készülnek az oroszpárti erők az országban, amire Putyin szemet vetett
Pénzcentrum
Комната для отд.v - Mégis, mi ez az orosz "pihenőszoba" a Városligetben?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility