Bejelentette Ukrajna: megkapják a legendás Gripen vadászgépeket

Ukrajna francia Mirage és amerikai F-16-os vadászgépek mellett svéd Gripen vadászgépeket is kap majd hamarosan – jelentette be Iván Havrjliuk, ukrán helyettes védelmi miniszter a BBC médiafelületén egy interjúban.

A politikus arról beszélt, hogy Ukrajna 10 Patriot légvédelmi rakétarendszert kért, illetve „számítanak arra,” hogy még több Mirage és F-16-os vadászgépet, valamint svéd Gripeneket is kapnak.

A riporter erre rákérdezett, mindhárom gépből kap-e majd Ukrajna és ha igen, mennyit.

Ön helyesen megnevezte a neveket, de nem fogok konkrétan válaszolni, miből mennyit kapunk”

– mondta az ukrán vezető.

Meglátja majd, amikor Ukrajna egén látjuk őket repülni”

– mondta Havrjliuk.

Nem tudni, Ukrajna melyik szövetségese adja oda Gripenjeit a megtámadott országnak, jó eséllyel Svédországról van szó. A gépeket egyébként Magyarország és Csehország légiereje is használja.

Az is lehet persze, hogy nincs konkrét döntés a gépek átadásával kapcsolatosan, Havrijliuk csak reménykedik abban, hogy kapnak majd gépeket, ezért fogalmaz ilyen árnyaltan. Gripen vadászgépeket Ukrajna évek óta próbál beszerezni Svédországtól katonai támogatás formájában.

