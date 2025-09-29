Bemondta Oroszország: ideje leszerelni Európa legjobb fegyvereit

Nem elég, ha Oroszország és az Egyesült Államok tárgyal a nukleáris fegyverek leszereléséről, Franciaország és Nagy-Britannia nukleáris képességét is korlátozni kell – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Peszkov az Új START egyezmény kapcsán beszélt: a hadászati nukleáris fegyvereket korlátozó egyezmény hivatalosan lejár 2026 elején, de Moszkva azt javasolta Washingtonnak, hogy önkéntesen tartsák be még egy évik a megállapodásban foglaltakat, közben tárgyaljanak egy új egyezmény megkötéséről. A Fehér Ház alapvetően üdvözölte a felvetést.

Természetesen szeretnénk megkezdeni a tárgyalásokat kétoldalú módon. Végül is az Új START egy kétoldalú egyezmény”

– kommentálta az eseményeket Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő.

Hosszú távon ugyanakkor nem kezelhetjük ezeket az arzenálokat absztrakt módon. Főleg, hogy ezek az európai és globális biztonság és stratégia stabilitás alapvető problémakörének részét képezik”

– utalva a francia és brit nukleáris készletre.

A Fehér Ház pedig azt javasolta: Oroszország mellett Kínával is szívesen tárgyalnának az atomfegyverek korlátozásáról.

Az Új START egyezmény 1550-re korlátozza a hadászati nukleáris fegyvereket és 700-ra az ezek indítására képes járműveket, indítóplatformokat. Franciaország és Nagy-Britannia csak 250-300 nukleáris robbanófejjel rendelkezik összesen, harcászati képességet beleértve.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images