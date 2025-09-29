  • Megjelenítés
FONTOS Óriási revíziót hajtott végre a KSH, miután megkérdőjeleződtek a magyar szegénységi adatok
Bemondta Oroszország: ideje leszerelni Európa legjobb fegyvereit
Globál

Bemondta Oroszország: ideje leszerelni Európa legjobb fegyvereit

Portfolio
Nem elég, ha Oroszország és az Egyesült Államok tárgyal a nukleáris fegyverek leszereléséről, Franciaország és Nagy-Britannia nukleáris képességét is korlátozni kell – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Peszkov az Új START egyezmény kapcsán beszélt: a hadászati nukleáris fegyvereket korlátozó egyezmény hivatalosan lejár 2026 elején, de Moszkva azt javasolta Washingtonnak, hogy önkéntesen tartsák be még egy évik a megállapodásban foglaltakat, közben tárgyaljanak egy új egyezmény megkötéséről. A Fehér Ház alapvetően üdvözölte a felvetést.

Természetesen szeretnénk megkezdeni a tárgyalásokat kétoldalú módon. Végül is az Új START egy kétoldalú egyezmény”

– kommentálta az eseményeket Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő.

Hosszú távon ugyanakkor nem kezelhetjük ezeket az arzenálokat absztrakt módon. Főleg, hogy ezek az európai és globális biztonság és stratégia stabilitás alapvető problémakörének részét képezik”

– utalva a francia és brit nukleáris készletre.

A Fehér Ház pedig azt javasolta: Oroszország mellett Kínával is szívesen tárgyalnának az atomfegyverek korlátozásáról.

Az Új START egyezmény 1550-re korlátozza a hadászati nukleáris fegyvereket és 700-ra az ezek indítására képes járműveket, indítóplatformokat. Franciaország és Nagy-Britannia csak 250-300 nukleáris robbanófejjel rendelkezik összesen, harcászati képességet beleértve.

Kapcsolódó cikkünk

Az orosz hadsereget ellátó üzemet támadott Ukrajna, Zelenszkij megfejtést adott a rejtélyes drónészlelésekre – Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz drón
Globál
Az orosz hadsereget ellátó üzemet támadott Ukrajna, Zelenszkij megfejtést adott a rejtélyes drónészlelésekre – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility