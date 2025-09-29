  • Megjelenítés
Elbukott Putyin mesterterve, maradhat az EU felé vezető úton Moldova
Portfolio
A szavazatok 99,52 százalékának megszámlálása után a moldovai parlamenti választásokon egyértelműen vezet a nyugatos Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS), így az ország maradhat az uniós csatlakozás felé vezető úton.

A PAS a még nem végleges eredmények szerint 50,03 százalékot szerzett a parlamenti választásokon, míg fő ellenfele, az oroszbarát Hazafias Blokk 24,26 százalékon áll.

Ez azt jelenti, hogy maradhat a nyugatos kormány, Moldova pedig haladhat tovább az EU-csatlakozás útján.

A csatlakozás 2030-ra van kitűzve.

Az ugyancsak oroszbarát Alternatíva Blokk 7,99 százalékot szerezhet, míg az inkább nyugatos Mi Pártunk 6,21 százalékot.

Az eredmények arra utalnak, hogy a PAS, Maia Sandu elnök pártja megőrizheti parlamenti többségét. Négy éve valamivel jobb, 52,8 százalékos arányban győzött a párt, de jelentős visszaesést így sem szenvedett el.

Pedig voltak olyan közvélemény-kutatások is, amelyek már a Moszkvához közel álló Hazafias Blokk győzelmét vetítették előre, amely a szocialista és kommunista pártokat tömöríti a volt oroszbarát elnök, Igor Dodon vezetésével.

A moldovai parlamenti választások jelentős orosz befolyásolási kampány előzte meg. A moldovai hatóságok szerint

Moszkva álhírek szervezett terjesztésével, provokátorok kiképzésével, kibertámadásokkal és szavazatok vásárlásával igyekezett hatalomra segíteni a Putyin-barát erőket.

A vasárnapi választás során több bombafenyegetés is érkezett külföldi szavazóhelyiségekbe. A Politico beszámolója szerint Moldova brüsszeli nagykövetségét, ahol a Belgiumban élő moldovaiak szavazhattak, egy időre evakuálni is kellett egy fenyegetés miatt.

Stanislav Secrieru moldovai nemzetbiztonsági tanácsadó vasárnap délután az X-en azt írta, a rendőrség jelentése szerint oroszbarát csoportok vasárnap estétől és hétfőn zavargásokat terveznek a Hazafias Blokk által tervezett tüntetés során.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Dumitru Doru

