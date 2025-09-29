  • Megjelenítés
Fontos üzemre csapott le Ukrajna – Ez az orosz hadseregnek is fájhat
Globál

Fontos üzemre csapott le Ukrajna – Ez az orosz hadseregnek is fájhat

Portfolio
Hétfőre virradóra dróntámadás érte az oroszországi Brjanszki területen található Karacsev elektromosalkatrész-gyárat, amely az orosz hadsereget is kiszolgálja – írja a Kyiv Independent.

A helyi média jelentése szerint hétfőre virradó éjszaka dróntámadás következtében tűz ütött ki a karacsevi elektromosalkatrész-gyárban.

Alekszandr Bogomaz brjanszki kormányzó korábban rakétaveszélyre figyelmeztetett a régióban, és aktiválták a riasztórendszert.

A független Astra hírportál információi szerint az üzem elektromos alkatrészeket gyárt mind kereskedelmi ügyfelek, mind az orosz hadsereg számára. Karacsev mintegy 115 kilométerre található az ukrán-orosz határtól.

Ukrajna rendszeresen hajt végre csapásokat oroszországi katonai létesítmények ellen, hogy gyengítse Moszkva harci képességeit a folytatódó háborúban.

Vasárnap ukrán HIMARS rakéták csapódtak be egy hőerőműbe az oroszországi Belgorod közelében, ami jelentős áramkimaradásokat okozott a régióban.

Ugyanezen a napon az ukrán katonai hírszerzés (GUR) közlése szerint legalább négy orosz drónkezelőt öltek meg a megszállt Zaporizzsja megyei Melitopolban, amikor robbanás történt egy őrzött katonai bázison.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz drón
Globál
Az orosz hadsereget ellátó üzemet támadott Ukrajna, Zelenszkij megfejtést adott a rejtélyes drónészlelésekre – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility