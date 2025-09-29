Fontos üzemre csapott le Ukrajna – Ez az orosz hadseregnek is fájhat

A helyi média jelentése szerint hétfőre virradó éjszaka dróntámadás következtében tűz ütött ki a karacsevi elektromosalkatrész-gyárban.

Alekszandr Bogomaz brjanszki kormányzó korábban rakétaveszélyre figyelmeztetett a régióban, és aktiválták a riasztórendszert.

A független Astra hírportál információi szerint az üzem elektromos alkatrészeket gyárt mind kereskedelmi ügyfelek, mind az orosz hadsereg számára. Karacsev mintegy 115 kilométerre található az ukrán-orosz határtól.

Just now, “Electrodetal” plant in Karachev, Bryansk region of Russia, was targeted. The factory produces electrical connectors and wiring assemblies used in Russian military equipment — including fighter jets, missiles, submarines, tanks, air defense systems, and drones. pic.twitter.com/8xNOqx8YJ2 https://t.co/8xNOqx8YJ2 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 28, 2025

Ukrajna rendszeresen hajt végre csapásokat oroszországi katonai létesítmények ellen, hogy gyengítse Moszkva harci képességeit a folytatódó háborúban.

Vasárnap ukrán HIMARS rakéták csapódtak be egy hőerőműbe az oroszországi Belgorod közelében, ami jelentős áramkimaradásokat okozott a régióban.

Ugyanezen a napon az ukrán katonai hírszerzés (GUR) közlése szerint legalább négy orosz drónkezelőt öltek meg a megszállt Zaporizzsja megyei Melitopolban, amikor robbanás történt egy őrzött katonai bázison.

