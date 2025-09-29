  • Megjelenítés

Hírszerzési jelentés: európai országokat vett célba az orosz „árnyékflotta”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóbeszédében azt mondta, Oroszország az „árnyékflotta” tankereit használja fel, hogy drónokat indítson európai országok ellen.

Különösen fontos, hogy a szankciók fájdalmasan érintsék Oroszország energiakereskedelmét és az orosz tankerflotta teljes infrastruktúráját. Főleg, hogy a hírszerzésünk szerint az oroszok a tankereket arra használják, hogy drónokat indítsanak és működtessenek európai országok ellen

– mondta szokásos esti videóbeszédében Zelenszkij.

Ez újabb bizonyíték arra, hogy miért kell lezárni a Balti-tengert és más tengereket az orosz tartályhajók elől, legalábbis az árnyékflotta elől

– tette hozzá.

Az úgynevezett „árnyékflotta” olyan tankerhajókat takar, amelyeket Oroszország különböző zászlók alatt hajóztat, célja pedig a nyugati olajszankciók kijátszása.

Az elmúlt hetekben több légtérsértés is történt európai NATO-országokban, amelyek egy részéért Moszkvát teszik felelőssé. Az utóbbi időben különösen Európa északi felén, például többször Dániában észleltek gyanús drónokat, ami miatt repülőtereket is ideiglenesen le kellett zárni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

