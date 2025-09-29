Hírszerzési jelentés: európai országokat vett célba az orosz „árnyékflotta”

Különösen fontos, hogy a szankciók fájdalmasan érintsék Oroszország energiakereskedelmét és az orosz tankerflotta teljes infrastruktúráját. Főleg, hogy a hírszerzésünk szerint az oroszok a tankereket arra használják, hogy drónokat indítsanak és működtessenek európai országok ellen

– mondta szokásos esti videóbeszédében Zelenszkij.

Ez újabb bizonyíték arra, hogy miért kell lezárni a Balti-tengert és más tengereket az orosz tartályhajók elől, legalábbis az árnyékflotta elől

– tette hozzá.

Az úgynevezett „árnyékflotta” olyan tankerhajókat takar, amelyeket Oroszország különböző zászlók alatt hajóztat, célja pedig a nyugati olajszankciók kijátszása.

Az elmúlt hetekben több légtérsértés is történt európai NATO-országokban, amelyek egy részéért Moszkvát teszik felelőssé. Az utóbbi időben különösen Európa északi felén, például többször Dániában észleltek gyanús drónokat, ami miatt repülőtereket is ideiglenesen le kellett zárni.

