Kiderült Trump gázai béketerve

A Fehér Ház hétfőn hozta nyilvánosságra Donald Trump elnök 20 pontos tervét az Izrael és a Hamász közötti gázai háború befejezésére. A bejelentés közvetlenül Trump beszéde előtt történt, amelyen Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is részt vett.
Ha a Hamász elfogadja a javaslatot, az összes túsz szabadon bocsátását követeli, azonnal, de legkésőbb 72 órán belül
- mondta Trump. Ez a rendelkezés mind az élő, mind az elhunyt túszok átadását előírja. Az elnök hozzátette: "Remélem, hogy békemegállapodás születik, de lehet, hogy a Hamász elutasítja a tervet, ők az egyetlenek, akik még nem fogadták el."
Egy bizottság irányítaná Gázát
A terv szerint Gázát ideiglenesen egy technokrata, politikamentes palesztin bizottság irányítaná, amely a közszolgáltatások és önkormányzatok napi működtetéséért felelne. A javaslat értelmében Gázát "újjáépítenék a gázai nép javára", és "ha mindkét fél elfogadja ezt a javaslatot, a háború azonnal véget ér".
"Az izraeli erők visszavonulnak a megállapodás szerinti vonalra, hogy felkészüljenek a túszok szabadon bocsátására" - áll a javaslatban. "Miután minden túszt visszaadtak, a Hamász azon tagjai, akik elkötelezik magukat a békés együttélés mellett és leszerelik fegyvereiket,
amnesztiát kapnak. A Hamász azon tagjai, akik el kívánják hagyni Gázát, biztonságos átjárást kapnak a befogadó országokba."
A megállapodás elfogadása után azonnal teljes körű segélyszállítmányokat küldenének a Gázai övezetbe. Izrael 250 életfogytiglani büntetésre ítélt foglyot, valamint 1700 gázai foglyot engedne szabadon, köztük minden nőt és gyermeket, akiket 2023. október 7. után tartóztattak le.
Gáza irányítását egy új nemzetközi átmeneti testület, a "Béketanács" felügyelné, amelyet Donald Trump elnökölne, és amelynek tagja lenne többek között Tony Blair volt brit miniszterelnök is. Ez a testület kezelné a Gáza újjáépítésére szánt forrásokat, amíg a Palesztin Hatóság be nem fejezi reformprogramját.
A terv gazdasági fejlesztési programot is tartalmaz Gáza újjáépítésére és fellendítésére, valamint különleges gazdasági övezet létrehozását irányozza elő. A Hamász és más frakciók nem vehetnének részt Gáza irányításában, és minden katonai, terror- és támadó infrastruktúrát, beleértve az alagutakat és fegyvergyártó létesítményeket, megsemmisítenének.
Egy ideiglenes Nemzetközi Stabilizációs Erő (ISF) telepítését is tervezik Gázában, amely kiképezné és támogatná az ellenőrzött palesztin rendőri erőket. Izrael nem foglalná el és nem annektálná Gázát, és ahogy az ISF átveszi az irányítást, az izraeli védelmi erők fokozatosan kivonulnának.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
