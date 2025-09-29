  • Megjelenítés
Kiderült Trump gázai béketerve
Globál

Kiderült Trump gázai béketerve

Portfolio
Donald Trump 20 pontos tervet mutatott be a gázai háború lezárására, amelyet Izrael és más országok már elfogadtak, de a Hamász még nem - tudósított a Cnbc.

A Fehér Ház hétfőn hozta nyilvánosságra Donald Trump elnök 20 pontos tervét az Izrael és a Hamász közötti gázai háború befejezésére. A bejelentés közvetlenül Trump beszéde előtt történt, amelyen Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is részt vett.

Ha a Hamász elfogadja a javaslatot, az összes túsz szabadon bocsátását követeli, azonnal, de legkésőbb 72 órán belül

- mondta Trump. Ez a rendelkezés mind az élő, mind az elhunyt túszok átadását előírja. Az elnök hozzátette: "Remélem, hogy békemegállapodás születik, de lehet, hogy a Hamász elutasítja a tervet, ők az egyetlenek, akik még nem fogadták el."

Egy bizottság irányítaná Gázát

A terv szerint Gázát ideiglenesen egy technokrata, politikamentes palesztin bizottság irányítaná, amely a közszolgáltatások és önkormányzatok napi működtetéséért felelne. A javaslat értelmében Gázát "újjáépítenék a gázai nép javára", és "ha mindkét fél elfogadja ezt a javaslatot, a háború azonnal véget ér".

"Az izraeli erők visszavonulnak a megállapodás szerinti vonalra, hogy felkészüljenek a túszok szabadon bocsátására" - áll a javaslatban. "Miután minden túszt visszaadtak, a Hamász azon tagjai, akik elkötelezik magukat a békés együttélés mellett és leszerelik fegyvereiket,

amnesztiát kapnak. A Hamász azon tagjai, akik el kívánják hagyni Gázát, biztonságos átjárást kapnak a befogadó országokba."

A megállapodás elfogadása után azonnal teljes körű segélyszállítmányokat küldenének a Gázai övezetbe. Izrael 250 életfogytiglani büntetésre ítélt foglyot, valamint 1700 gázai foglyot engedne szabadon, köztük minden nőt és gyermeket, akiket 2023. október 7. után tartóztattak le.

Gáza irányítását egy új nemzetközi átmeneti testület, a "Béketanács" felügyelné, amelyet Donald Trump elnökölne, és amelynek tagja lenne többek között Tony Blair volt brit miniszterelnök is. Ez a testület kezelné a Gáza újjáépítésére szánt forrásokat, amíg a Palesztin Hatóság be nem fejezi reformprogramját.

A terv gazdasági fejlesztési programot is tartalmaz Gáza újjáépítésére és fellendítésére, valamint különleges gazdasági övezet létrehozását irányozza elő. A Hamász és más frakciók nem vehetnének részt Gáza irányításában, és minden katonai, terror- és támadó infrastruktúrát, beleértve az alagutakat és fegyvergyártó létesítményeket, megsemmisítenének.

Egy ideiglenes Nemzetközi Stabilizációs Erő (ISF) telepítését is tervezik Gázában, amely kiképezné és támogatná az ellenőrzött palesztin rendőri erőket. Izrael nem foglalná el és nem annektálná Gázát, és ahogy az ISF átveszi az irányítást, az izraeli védelmi erők fokozatosan kivonulnának.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz drón
Globál
Az orosz hadsereget ellátó üzemet támadott Ukrajna, Zelenszkij megfejtést adott a rejtélyes drónészlelésekre – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a klímakatasztrófa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility