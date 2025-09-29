  • Megjelenítés
Kimondta a volt brit kémfőnök: rejtett háború folyik Oroszországgal
Globál

Kimondta a volt brit kémfőnök: rejtett háború folyik Oroszországgal

Portfolio
Az MI5 nevű brit titkosszolgálati szerv volt vezetője, Eliza Manningham-Buller szerint Nagy-Britannia talán már most háborúban áll Oroszországgal, utóbbi olyan mértékű kibertámadásokat, szabotázsakciókat és egyéb ellenséges tevékenységeket hajt végre országa ellen – írja a The Guardian.

A volt titkosszolgálati vezető azt mondta, egyetért Fiona Hill Oroszország-szakértővel abban, hogy Moszkva háborúban áll a Nyugattal.

Manningham-Buller szerint a helyzet az Ukrajna elleni orosz inváziótól kezdve változott meg, és azóta Oroszország rendre szabotázsakciókat kivitelez Nagy-Britanniában, kémkedik az ország ellen, támadásokat hajt végre emberek ellen.

Ez egy másfajta háború, de az ellenségeskedés, a kibertámadások, a fizikai támadások, a hírszerzési munka kiterjedt

– mondta egy podcastban az MI5 volt vezetője.

Címlapkép: az MI5 központja Londonban. Forrás: Getty Images

