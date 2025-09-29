Magyarország felmutatná a sárga lapot Brüsszelnek - nem engedünk az orosz energia ügyében

Kivételes eljárásban a parlament előtt
A vita hátterében az Európai Bizottság új rendelettervezete áll, amely kötelező jelleggel írná elő az orosz földgáz fokozatos kivezetését, és szigorúbb jelentési kötelezettségeket tenne kötelezővé a tagállamok és a piaci szereplők számára. A magyar Országgyűlés Európai ügyek bizottsága szerint a javaslat sérti a tagállamok jogait, aránytalan terheket róna a cégekre, és a magyar gazdaságot különösen nehéz helyzetbe hozná.
Ezért hétfőn kivételes eljárásban kerül a parlament elé az orosz energiáról szóló leválási tervet vizsgáló országgyűlési határozat - derül ki az Országgyűlés napirendjéből.
Miért ellenzi Magyarország?
A parlamenti bizottság álláspontja szerint:
-
Az uniós javaslat valójában kül- és biztonságpolitikai döntés, amihez egyhangú szavazás kellene, nem pedig többségi.
-
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) kimondja, hogy minden ország maga dönthet arról, milyen forrásokra építi az energiamixét. Az orosz gáz kötelező kivezetése viszont közvetve előírná, hogyan alakítsuk át az ellátásunkat.
-
Az EU-s rendelet túlzott adatszolgáltatási kötelezettséget írna elő a gázszerződések tartalmáról, ami üzleti titkokat is veszélyeztethet, ráadásul nem készült hatástanulmány a következményekről.
A mai vita után kedden születhet döntés arról, hogy az Országgyűlés indokolt véleményben él azzal a lehetőségével, hogy
hivatalosan is „sárga lapot” mutasson az Európai Brüsszelnek.
Nagy jelentősége nincs
A „sárga lap” az EU jogalkotásában a szubszidiaritási ellenőrzési mechanizmus része. Lényege, hogy ha egy nemzeti parlament úgy ítéli meg: egy uniós jogszabálytervezet olyan területet érint, amelyet inkább tagállami szinten kellene szabályozni, akkor indokolt véleményben tiltakozhat. Ha legalább a nemzeti parlamentek egyharmada él ezzel, az Európai Bizottságnak újra kell vizsgálnia a javaslatát, és döntenie kell: módosítja, visszavonja vagy változatlan formában fenntartja. Tehát a sárga lap nem vétó, hanem politikai figyelmeztetés,
amely lassíthatja a folyamatot, de önmagában nem állítja le a jogalkotást.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos
