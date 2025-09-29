  • Megjelenítés
Már ma elszabadulhat a pokol, készülnek az oroszpárti erők az országban, amire Putyin szemet vetett
Globál

Már ma elszabadulhat a pokol, készülnek az oroszpárti erők az országban, amire Putyin szemet vetett

Portfolio
Oroszbarát erők tüntetéseket terveznek Chișinăuban a moldovai parlamenti választások eredményei ellen, a résztvevőknek állítólag pénzt ígérve a megjelenésért – tudósított a NewsMaker moldovai hírportál.

A moldovai hírportál által megszerzett levelezések szerint

oroszbarát erők szeptember 29-én tüntetéseket terveznek Chișinău központjában a szeptember 28-i parlamenti választások eredményei ellen.

Az online közzétett üzenetek alapján a résztvevőknek 50-300 dollár közötti összeget ígértek a megjelenésért és további személyek toborzásáért.

A rendőrség megerősítette, hogy tüntetéseket szerveznek a fővárosban, és egyes résztvevőknek pénzt ajánlottak, figyelmeztetve a törvénysértések jogi következményeire.

Az oroszbarát Szocialisták Pártja tagadta a vádakat, és közleményében hangsúlyozta, hogy soha nem fizetett a tüntetőknek.

Határozottan elutasítjuk ezeket az inszinuációkat. Akcióink soha nem voltak fizetettek vagy toborzási alapon szervezettek. Minden tüntetésünk kizárólag békés, lelkesedés, civil elkötelezettség és hazafiság által vezérelt

– áll a párt nyilatkozatában.

A párt "rágalmazással" vádolta a hatóságokat, és azzal, hogy megpróbálják "hitelteleníteni a népi elégedetlenséget", miközben "kiiktatják az ellenzéki versenytársakat".

Szeptember 28-án Igor Dodon szocialista vezető és a Hazafias Blokk társalapítója arra buzdította a moldovaiakat, hogy vonuljanak utcára "a győzelem megvédése érdekében".

A moldovai Központi Választási Bizottság adatai szerint a szavazatok 99,9%-ának összeszámlálása után Maia Sandu elnök Európa-párti Akció és Szolidaritás Pártja (PAS) a szavazatok több mint 50%-át szerezte meg. A szocialisták által dominált Hazafias Blokk 24%-ot ért el. Más pártok, köztük egy másik oroszbarát frakció, a Mi Pártunk, nem érték el a 8%-os küszöböt.

Kapcsolódó cikkünk

Fenik a késeket Brüsszelben, teljesen megkerülnék a magyar kormányt

Európa ujjong, a Kreml emberei dühösek – Nem Putyin várakozásai szerint alakult a sorsdöntő összecsapás

Elbukott Putyin mesterterve, maradhat az EU felé vezető úton Moldova

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Dumitru Doru

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
jas-39 gripen c vadászgép stock
Globál
Bejelentette Ukrajna: megkapják a legendás Gripen vadászgépeket
Pénzcentrum
Комната для отд.v - Mégis, mi ez az orosz "pihenőszoba" a Városligetben?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility