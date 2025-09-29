Már ma elszabadulhat a pokol, készülnek az oroszpárti erők az országban, amire Putyin szemet vetett

A moldovai hírportál által megszerzett levelezések szerint

oroszbarát erők szeptember 29-én tüntetéseket terveznek Chișinău központjában a szeptember 28-i parlamenti választások eredményei ellen.

Az online közzétett üzenetek alapján a résztvevőknek 50-300 dollár közötti összeget ígértek a megjelenésért és további személyek toborzásáért.

A rendőrség megerősítette, hogy tüntetéseket szerveznek a fővárosban, és egyes résztvevőknek pénzt ajánlottak, figyelmeztetve a törvénysértések jogi következményeire.

Az oroszbarát Szocialisták Pártja tagadta a vádakat, és közleményében hangsúlyozta, hogy soha nem fizetett a tüntetőknek.

Határozottan elutasítjuk ezeket az inszinuációkat. Akcióink soha nem voltak fizetettek vagy toborzási alapon szervezettek. Minden tüntetésünk kizárólag békés, lelkesedés, civil elkötelezettség és hazafiság által vezérelt

– áll a párt nyilatkozatában.

A párt "rágalmazással" vádolta a hatóságokat, és azzal, hogy megpróbálják "hitelteleníteni a népi elégedetlenséget", miközben "kiiktatják az ellenzéki versenytársakat".

Szeptember 28-án Igor Dodon szocialista vezető és a Hazafias Blokk társalapítója arra buzdította a moldovaiakat, hogy vonuljanak utcára "a győzelem megvédése érdekében".

A moldovai Központi Választási Bizottság adatai szerint a szavazatok 99,9%-ának összeszámlálása után Maia Sandu elnök Európa-párti Akció és Szolidaritás Pártja (PAS) a szavazatok több mint 50%-át szerezte meg. A szocialisták által dominált Hazafias Blokk 24%-ot ért el. Más pártok, köztük egy másik oroszbarát frakció, a Mi Pártunk, nem érték el a 8%-os küszöböt.

