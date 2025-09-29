  • Megjelenítés
Medvegyev: nem akarunk háborút Európával, de...
Medvegyev: nem akarunk háborút Európával, de...

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök Telegram-oldalán azt írta, Oroszországnak nem áll érdekében egy Európával vívott háború, ám az mégis bekövetkezhet.

Az európai országokban arról beszélnek, hogy a következő öt éven belül háború lesz Oroszországgal. Nem kell, hogy így legyen. Miért nem? Mert ez ellentétes hazánk érdekeivel

– vezette fel posztját a volt orosz elnök, aki jelenleg az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese.

Medvegyev szerint Oroszországnak nincs szüksége háborúra senkivel, különösen nem Európával, mert annak gazdasága gyenge és az USA-tól függ, miközben identitását elveszíti. Az oroszországi népek feladata szerinte saját területeik fejlesztése, beleértve az Ukrajnában megszállt területeket is (amelyeket Medvegyev „visszatért földjeinknek”) nevez.

Oroszország mindig csak felszabadítóként, nem pedig megszállóként érkezett Európába

– írta a volt orosz elnök.

Medvegyev ezután arra tér rá, hogy Európa miért nem akarhat egy ilyen háborút megvívni. Úgy véli, az európai országok „sebezhetőek és széttöredezettek”, „gazdasági káoszban próbálnak túlélni”, az európai vezetők „degeneráltak”, „nem rendelkeznek stratégiai gondolkodással, még kevésbé a sikeres katonai döntésekhez szükséges szenvedélyességgel”, az európai emberek pedig „többségükben tétlenek és elkényeztetettek, nem akarnak harcolni semmilyen közös eszméért, de még a földjükért sem”.

Miért lehetséges mégis a háború?

– teszi fel a kérdést Medvegyev, majd azt a választ adja, hogy „a végzetes véletlenek mindig fennállnak”, és mindig vannak „meggondolatlan idióták”.

Egy ilyen konfliktusnak pedig teljesen reális kockázata van, hogy tömegpusztító fegyverekkel vívott háborúvá fajuljon. Ezért ébernek kell lennünk

– zárta bejegyzését Medvegyev.

