Medvegyev: nem akarunk háborút Európával, de...

Az európai országokban arról beszélnek, hogy a következő öt éven belül háború lesz Oroszországgal. Nem kell, hogy így legyen. Miért nem? Mert ez ellentétes hazánk érdekeivel
– vezette fel posztját a volt orosz elnök, aki jelenleg az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese.
Medvegyev szerint Oroszországnak nincs szüksége háborúra senkivel, különösen nem Európával, mert annak gazdasága gyenge és az USA-tól függ, miközben identitását elveszíti. Az oroszországi népek feladata szerinte saját területeik fejlesztése, beleértve az Ukrajnában megszállt területeket is (amelyeket Medvegyev „visszatért földjeinknek”) nevez.
Oroszország mindig csak felszabadítóként, nem pedig megszállóként érkezett Európába
– írta a volt orosz elnök.
Medvegyev ezután arra tér rá, hogy Európa miért nem akarhat egy ilyen háborút megvívni. Úgy véli, az európai országok „sebezhetőek és széttöredezettek”, „gazdasági káoszban próbálnak túlélni”, az európai vezetők „degeneráltak”, „nem rendelkeznek stratégiai gondolkodással, még kevésbé a sikeres katonai döntésekhez szükséges szenvedélyességgel”, az európai emberek pedig „többségükben tétlenek és elkényeztetettek, nem akarnak harcolni semmilyen közös eszméért, de még a földjükért sem”.
Miért lehetséges mégis a háború?
– teszi fel a kérdést Medvegyev, majd azt a választ adja, hogy „a végzetes véletlenek mindig fennállnak”, és mindig vannak „meggondolatlan idióták”.
Egy ilyen konfliktusnak pedig teljesen reális kockázata van, hogy tömegpusztító fegyverekkel vívott háborúvá fajuljon. Ezért ébernek kell lennünk
– zárta bejegyzését Medvegyev.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jekatyerina Stukina
Összefogtak a nagybankok, hogy globálisan is bevezessék az azonnali fizetést
Meglévő üzenetküldő hálózatuk, a SWIFT fogja össze a munkát.
Trump politikája miatt özönlenek el a tudósok Amerikából: olyan változás jön, ami évtizedekre meghatározhatja a jövőt
Látványos trend rajzolódott ki.
Megszólalt Trump, több részvény árfolyama is felrobbant
Fókuszban a kannabisz iparág.
Felmérés: nagyon megosztja az Otthon Start a társadalmat, főleg a jómódúak élhetnek vele
A társadalom érdeklődését főleg politikai-közéleti attitűdök motiválják.
Csúcsminisztériumi épületet vert dobra a kormány
A Nemzetgazdasági Minisztérium használja épp.
Szirszkij: sikeres az ellentámadás, zárul a katlan az oroszok körül
Az ukrán főparancsnok szerint Dobropilliánál bekerítettek néhány orosz egységet.
Brüsszel előtt Olaszország nagy gázterve: eurómilliárdos piactorzítástól fél a többi tagállam
Iparági fellépést sürgetnek.
Készülhetnek a fővárosiak: komoly változás jön csütörtöktől a 2-es metrón
Napokon keresztül lesz érvényben a változtatás.
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?